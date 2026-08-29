Federer elogia el ascenso de Rafa Jódar: “Nadie lo hubiera imaginado”

Roger Federer, en Nueva York. El suizo Roger Federer habla sobre el ascenso meteórico del español Rafael Jódar. (SARAH YENESEL/EFE)

Roger Federer destaca el meteórico ascenso de Rafa Jódar en la rueda de prensa previa a su ingreso en el Salón de la Fama del Tenis. El suizo calificó de ‘increíble’ la progresión del español y reconoció que hace meses nadie lo habría previsto.

Jódar, que debuta en el US Open 2026 profesional ante Thanasi Kokkinakis, ha admitido que tampoco se imaginaba esta situación hace un año.

El suizo de 45 años será inducido este sábado en el International Tennis Hall of Fame de Newport (Rhode Island), en una ceremonia prevista por la tarde noche.

En la rueda de prensa previa, el 20 veces campeón de Grand Slam no solo habló de su legado, sino que dedicó palabras especiales a una de las jóvenes promesas del circuito: Rafa Jódar.

“Creo que el ascenso de Jódar ha sido increíble. Hace unos meses no lo habría imaginado y creo que nadie lo habría hecho. La manera en la que está consiguiendo mantener su nivel es increíble”.

Tenista en ascenso. El español Rafael Jódar se sorprende asimismo de su rápido ascenso en el tenis. (Foto espec)

El propio Jódar ha coincidido en el asombro por su trayectoria. El madrileño de 19 años ha reconocido que no se hubiera imaginado estar en esta situación hace apenas un año, cuando todavía competía en Challengers y combinaba el tenis con la universidad. Su camino hacia las puertas del top-10 del ranking ATP ha sido uno de los relatos más sorprendentes de la temporada 2026.

El español llega al último Grand Slam del año como cabeza de serie y con la posibilidad real de consolidarse entre los 10 mejores del mundo. Su estreno profesional en el US Open se producirá en primera ronda frente al australiano Thanasi Kokkinakis. El partido forma parte de la apertura del cuadro principal, programada entre el domingo 30 de agosto y el martes 1 de septiembre.