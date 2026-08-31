Alcaraz vuelve a escena y arranca con autoridad la defensa de su corona en el US Open

AL CIENTO POR CIENTO. El regreso del hijo pródigo. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

Después de más de cuatro meses alejado de la competencia individual, Carlos Alcaraz demostró que sigue siendo uno de los grandes favoritos en el US Open. El español derrotó este lunes al ruso Roman Safiullin por parciales de 6-4, 6-4 y 6-4 en dos horas y 21 minutos sobre la pista Arthur Ashe, iniciando con éxito la defensa de su campeonato.

El murciano, que no disputaba un encuentro individual desde hacía 139 días debido a una lesión de muñeca, mostró solidez y determinación ante un rival que le exigió desde el inicio con un servicio potente y largos intercambios desde el fondo de la cancha.

Superó los momentos de presión

Aunque Safiullin logró generar oportunidades de quiebre en distintos momentos del encuentro, Alcaraz respondió con personalidad. En el primer set salvó dos bolas de rotura antes de conseguir el quiebre decisivo para tomar ventaja.

El segundo parcial pareció complicarse cuando el ruso se adelantó 2-0, pero el español reaccionó de inmediato para recuperar el control y encaminar otro 6-4. En la tercera manga volvió a resistir la presión inicial de su rival y concretó un quiebre que resultó suficiente para sellar la victoria.

La misión de defender el título

Dos veces campeón en Nueva York y ganador de siete títulos de Grand Slam, Alcaraz busca convertirse en el primer tenista masculino que defiende con éxito la corona del US Open desde Roger Federer, quien ganó cinco ediciones consecutivas entre 2004 y 2008.

El español celebró su clasificación con efusividad y dejó claro que se encuentra listo para competir nuevamente al más alto nivel. Su próximo desafío será ante el portugués Jaime Faría, número 72 del ranking mundial, quien avanzó tras vencer al estadounidense Jenson Brooksby en cinco sets.