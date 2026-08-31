Psycho Circus vs Perros del Mal en Triplemanía 34: ¿Cuáles son todas las luchas confirmadas al momento?

Triplemanía 34 La AAA confirmó oficialmente un nuevo combate para la noche inaugural de la Triplemanía 34.

Este lunes 31 de agosto de 2026, el gerente general de Lucha Libre AAA Worldwide, Rey Mysterio, anunció oficialmente que Los Psycho Circus (Dave the Clown, Murder Clown y Panic Clown) pondrán en juego el Campeonato Mundial de Tercias de AAA ante Los Perros del Mal (Daga, Ángel y Berto, acompañados por Karmen Petrovic) en la primera noche de Triplemanía 34.

¿Cuándo será la lucha Psycho Circus vs Perros del Mal en Triplemanía 34?

Los Psycho Circus ostentan los títulos desde el 17 de noviembre de 2024, cuando derrotaron a Los Vipers (Abismo Negro Jr., El Fiscal y Psicosis) en un Steel Cage Match en AAA Orígenes. El reinado actual supera los 650 días y representa el regreso de la agrupación a la cima de la división de tercias, con Murder Clown como el miembro más recurrente en los reinados históricos del equipo.

El combate se disputará el viernes 11 de septiembre de 2026 en la MGM Grand Garden Arena de Paradise, Nevada (Las Vegas). La segunda noche del evento se celebrará el domingo 13 de septiembre en la Arena CDMX de la Ciudad de México.

¿Cuáles son todas las luchas confirmadas hasta el momento para Triplemanía 34?

En las semanas recientes, la expectativa comienza a crecer en torno al evento de dos noches que será la Triplemanía 34 y poco a poco comienzan a pactarse las luchas para el evento anual principal de la Caravana Estelar:

Dominik Mysterio vs El Grande Americano | por el Megacampeonato de AAA: El combate por el máximo título de la empresa fue confirmado después de que El Grande Americano hiciera válida su oportunidad titular

| por el Megacampeonato de AAA: El combate por el máximo título de la empresa fue confirmado después de que El Grande Americano hiciera válida su oportunidad titular Omos vs Rey Mysterio : La lucha tendrá una estipulación especial: si Omos gana, podrá regresar oficialmente a AAA; si Rey Mysterio gana, Omos tendrá que abandonar la empresa.

: La lucha tendrá una estipulación especial: si Omos gana, podrá regresar oficialmente a AAA; si Rey Mysterio gana, Omos tendrá que abandonar la empresa. Flammer vs La Catalina | por el Campeonato Reina de Reinas de AAA: La Catalina consiguió convertirse en retadora al campeonato tras imponerse en la lucha Gauntlet de Ola de Calor.

por el Campeonato Reina de Reinas de AAA: La Catalina consiguió convertirse en retadora al campeonato tras imponerse en la lucha Gauntlet de Ola de Calor. Rey Fénix vs Mini Vikingo vs Nathan Frazer vs. Jack Cartwheel | Lucha fatal de cuatro por el Campeonato Mundial Crucero de AAA: Después de que la lucha para definir al retador terminara sin un ganador claro, Rey Fénix anunció que defenderá su campeonato ante los tres luchadores.

| Lucha fatal de cuatro por el Campeonato Mundial Crucero de AAA: Después de que la lucha para definir al retador terminara sin un ganador claro, Rey Fénix anunció que defenderá su campeonato ante los tres luchadores. Psycho Clown vs El Carnicero | Street Fight: Psycho Clown lanzó el reto después de la confrontación entre ambos durante Ola de Calor, quedando encaminado el combate para Triplemanía.

Todavía faltan múltiples encuentros por confirmarse, por lo que te recomendamos estar al pendiente de la programación de WWE y AAA para conocer quiénes serán las y los protagonistas de este mago evento de lucha libre.