Scottie Scheffler agranda su leyenda: conquista la FedEx Cup y se afianza como el rey del golf mundial

No. 1 Scheffler alcanzó los 130.3 millones de dólares obtenidos en su carrera, superando los 120.9 millones de Tiger Woods.

Scottie Scheffler continúa escribiendo una de las etapas más brillantes del golf moderno. El jugador estadounidense reforzó su liderazgo en el ranking mundial tras conquistar el Tour Championship, torneo que pone punto final a la temporada del PGA Tour y que define al campeón de la FedEx Cup.

El golfista de Nueva Jersey, de 30 años, aparece en la actualización más reciente del ranking con una impresionante media de 18.48 puntos, cifra que lo mantiene cómodamente en la primera posición. Detrás se ubican el norirlandés Rory McIlroy, con 9.09 puntos, y el estadounidense Cameron Young, con 7.74, una diferencia que refleja la superioridad mostrada por Scheffler a lo largo del calendario.

La conquista en Atlanta le permitió levantar su segunda corona de la FedEx Cup, reconocimiento otorgado al mejor jugador de toda la temporada. Con ello, Scheffler se une a un exclusivo grupo integrado únicamente por Tiger Woods y Rory McIlroy, los únicos golfistas que han ganado este prestigioso título en más de una ocasión.

Récord histórico de ganancias en el PGA TOUR

Además del prestigio deportivo, la victoria en el Tour Championship tuvo una recompensa económica significativa. El estadounidense recibió un premio de 10 millones de dólares, cifra que lo catapultó al primer lugar de ganancias acumuladas en la historia del PGA Tour.

Gracias a ese ingreso, Scheffler alcanzó los 130.3 millones de dólares obtenidos en su carrera, superando los 120.9 millones de Tiger Woods, considerado por muchos el mejor golfista de todos los tiempos. En la tercera posición aparece Rory McIlroy, con ganancias cercanas a los 119.5 millones de dólares.

Este nuevo récord confirma el impacto que ha tenido Scheffler en el circuito profesional durante los últimos años, especialmente desde que asumió de manera definitiva el liderato del ranking mundial en mayo de 2023.

Una temporada para la historia

La campaña 2026 quedará marcada como otra exhibición de consistencia del número uno del mundo. Además del Tour Championship, Scheffler conquistó el FedEx St. Jude Championship en agosto y el torneo The American Express en enero.

Su regularidad también quedó reflejada en los resultados acumulados a lo largo del año, con tres victorias y cinco subcampeonatos, números que le permitieron cerrar la temporada como el mejor jugador del planeta.

El reconocimiento llegó incluso de parte de Tiger Woods, quien elogió públicamente al estadounidense a través de redes sociales.

“Tres victorias, cinco subcampeonatos y terminar la temporada en el número uno. Esos son algunos números de los que estar orgulloso. Una consistencia increíble durante toda la temporada. Felicitaciones por una temporada histórica, Scottie”, escribió Woods.

Una carrera cada vez más cercana a la élite

Con apenas 30 años, Scottie Scheffler suma ya 22 títulos del PGA Tour y un impresionante palmarés integrado por cuatro torneos Major, incluidos dos Masters de Augusta, un Abierto Británico y un Campeonato de la PGA.

Su dominio sostenido, la capacidad para ganar en los escenarios más exigentes y la consistencia mostrada semana tras semana han colocado al estadounidense en el camino para convertirse en una de las figuras más influyentes de la historia reciente del golf.

Por ahora, el número uno del mundo concluye la temporada con una certeza indiscutible: nadie domina el golf internacional con la autoridad de Scottie Scheffler. Su segunda FedEx Cup, su liderazgo mundial y el récord histórico de ganancias confirman que atraviesa el mejor momento de su carrera y que su legado continúa creciendo torneo tras torneo.