Santiago Giménez llega oficialmente al FC Porto Santiago Giménez llega oficialmente al Porto: ¿Por cuánto tiempo y cuáles son las cláusulas? (X: @FCPorto)

El FC Porto hizo oficial la llegada del delantero mexicano Santiago Giménez como su nuevo refuerzo para la presente temporada de la Liga de Portugal.

Con tan solo 25 años llega al fútbol portugués cedido por el AC Milan y portará la camiseta con el número 29, según lo anunció el propio club a través de sus redes sociales.

𝗡𝗼 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗺𝗮́𝘀... Ele está cá 🤩



𝘉𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘪𝘥𝘰, Santiago Gimenez 💙#BemVindoGimenez pic.twitter.com/TSEFkxtKZG — FC Porto (@FCPorto) August 31, 2026

¿Cuáles son las cláusulas y cuánto tiempo estará en el FC Porto?

Para el joven delantero, el acuerdo entre el AC Milan y el FC Porto contempla una cesión por una temporada hasta el 30 de junio de 2027.

Además, el contrato incluye una opción de compra fijada en 18 millones de euros, con la posibilidad de sumar 2 millones de euros adicionales mediante bonos de rendimiento.

En caso de que la liga portuguesa decida transferirlo de manera definitiva mediante esta opción de compra, el Porto comunicó que el acuerdo abarcará la totalidad de sus derechos de inscripción deportiva y el 100% de los derechos económicos del deportista.

Cabe recordar que en el año 2025 Giménez había firmado un contrato con el AC Milan con vigencia hasta 2029, antes de acordarse este movimiento hacia el fútbol lusitano.

La legión mexicana en Los Dragones

Con su incorporación al equipo de la Primeira Liga, Santiago Giménez se convierte en un mexicano más en vestir la camiseta del FC Porto, siguiendo los pasos de futbolistas como Miguel Layún, Héctor Herrera y Jesús “Tecatito” Corona, además del paso de los jugadores como Diego Reyes y Jorge Sánchez.