Emi García brilla en Italia y guía el dominio de A.R. Monex en el GP Città di Formigine

CHICAS SÚPER PODEROSAS. El triunfo fue respaldado por una destacada labor colectiva, ya que sus compañeras se encargaron de controlar los intentos de persecución y proteger la diferencia obtenida por la líder de la fuga.

La mexicana Emi García se adjudicó este domingo el triunfo en el GP Città di Formigine, carrera de 61 kilómetros disputada sobre un circuito plano de 4.35 kilómetros al que las competidoras dieron 14 vueltas.

Desde los primeros kilómetros, las integrantes de A.R. Monex Sub-17 Femenil asumieron una actitud ofensiva, generando constantes ataques e intentos de fuga que mantuvieron bajo presión al pelotón durante prácticamente toda la prueba.

García y su compañera Regina Morales fueron protagonistas de varios movimientos en la punta del grupo, pero el momento clave llegó cuando restaban tres vueltas para la meta. Fue entonces cuando la mexicana lanzó un ataque contundente que sorprendió al pelotón y cambió por completo el rumbo de la competencia.

Trabajo de equipo y doble presencia mexicana en el Top 10

Con el grupo principal desgastado por los continuos cambios de ritmo impuestos por las corredoras de A.R. Monex, ninguna rival pudo responder al ataque de García, quien aumentó progresivamente su ventaja hasta superar el minuto a falta de dos vueltas para el final.

La ciclista mexicana mantuvo un ritmo sólido hasta cruzar en solitario la línea de meta, asegurando una valiosa victoria internacional para su escuadra.

El triunfo fue respaldado por una destacada labor colectiva, ya que sus compañeras se encargaron de controlar los intentos de persecución y proteger la diferencia obtenida por la líder de la fuga.

Además, Andrea Paredes redondeó la sobresaliente actuación de la formación mexicana al finalizar en la octava posición, resultado que permitió a A.R. Monex Sub-17 Femenil colocar a dos de sus corredoras entre las mejores de la competencia y confirmar el gran momento que atraviesa el ciclismo juvenil mexicano en escenarios internacionales.