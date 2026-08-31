Lionel Messi se retira de la Selección Argentina: así anunció ‘La Pulga’ su adiós definitivo a la albiceleste

Carta Lionel Messi El delantero argentino escribió a mano una carta para informar que no volverá a la Selección de Argentina a sus 39 años y tras su participación en la Copa del Mundo. Foto: EFE

El máximo goleador en la historia de la Selección Argentina, Lionel Messi, anunció este lunes 31 de agosto que no regresará a jugar con el representativo nacional de su país. Luego de perder la final de la Copa del Mundo en 2026 y salir campeón en 2022, ‘La Pulga’ señaló que ya no formará parte de las convocatorias para los siguientes torneos ni procesos a sus 39 años.

Así fue la despedida de Lionel Messi de la Selección de Argentina

Por medio de sus redes sociales oficiales, el futbolista del Inter de Miami informó oficialmente su retiro de la Selección Nacional de su país. El siete veces balón de oro de la FIFA destacó que le tomó tiempo tomar la decisión tras la tristeza de haber perdido la final de la Copa del Mundo el pasado 19 de julio ante España.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol." Destacó el futbolista rosarino en su texto de despedida, escrito a mano y publicado también digitalmente.

¿Cuáles fueron los logros de Lionel Messi con la Selección Argentina?

Lionel Messi construyó con la Selección Argentina uno de los palmarés internacionales más importantes en la historia del futbol.

A nivel colectivo, fue campeón mundial Sub-20 en 2005, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y, con la selección mayor, conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

En el plano individual, sus logros también son históricos: es el máximo goleador de Argentina, ha sido reconocido como mejor jugador en grandes torneos y consiguió dos veces el Balón de Oro del Mundial, en 2014 y 2022, siendo el único futbolista en lograrlo. Además, destacó especialmente en Qatar 2022, donde fue elegido mejor jugador del torneo y lideró a la Albiceleste hacia su tercer título mundial