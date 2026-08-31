Paul Probert, dos oros en ciclismo de ruta en Italia

Paul Probert

Paul Probert González, ciclista de ruta e integrante de la Asociación de Triatlón de la UNAM, quien asumió el reto de representar a la escudería A.R. Monex Pro Cycling Team para esta temporada 2026 en Europa, logró medalla de oro en los 89 kilómetros de la 20ª Mare Monti Recanati-Pieve Torina, en Italia, dentro de la categoría Sub-17, en competencia celebrada el pasado 9 de agosto.

La escudería de la cual forma parte Probert González, en la categoría Sub-17, está conformada por seis atletas mexicanos. Y el recorrido, que reunió a 95 ciclistas en total, comenzó en la ciudad de Recanati e incluyó ascensos prolongados hasta llegar a la localidad de Recanati-Pieve Torina, donde el auriazul se coronó.

“Estoy muy feliz. Es algo que visualicé con mis compañeros y se había trabajado con todo el equipo. La carrera no fue fácil, pero todo llega a su tiempo. No me desespero. Soy constante y disciplinado en lo que hago”, declaró Paul Probert.

El pedalista destacó que su triunfo fue un trabajo en conjunto, que además vio coronado ese esfuerzo colectivo con el premio al Mejor Equipo de la Competencia. “Antes de la carrera, planeamos cómo comunicarnos entre todos. Mandamos en la fuga a uno o dos ciclistas, y sabíamos que en los últimos kilómetros había una subida. Ahí se definió la carrera. Es una victoria de todos”, contó.

Los seis mexicanos del equipo ciclista se ubicaron dentro del top 30 de la competencia: Paul Probert, en el primer lugar; Carlos Valdovinos, séptimo; Iván Segura, octavo; Braulio Álvarez, décimo cuarto; Salvador Dávila, décimo sexto; y Ángel Calvillo, vigésimo séptimo.

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Otro triunfo en Europa

El ciclista puma sumó otro triunfo en Italia al ganar el 3º Trofeo Ricordando Bottecchia, recorrido de 72.6 kilómetros con dos ascensos a Sella Monte Festa, también en Italia, el pasado mes de junio, en una prueba que reunió a 59 corredores.

La escudería azteca es impulsada por la iniciativa privada, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y la Unión Ciclista de México (UCMEX). Paul Probert llegó en abril de este año, luego de participar en las pruebas de detección de talento realizadas en 2024, en las que fue seleccionado entre 90 ciclistas.

El ciclo del joven atleta auriazul continuará en Europa teniendo en mira puesta en la Coppa d’Oro, que se llevará a cabo el 13 de septiembre de 2026 en Borgo Valsugana, Italia. “Esta es la carrera más importante y espero que nos vaya bien, porque nos estamos preparando entre todo el equipo”, finalizó.

Formar parte de este equipo que viajó a Italia, significa una etapa en el desarrollo deportivo de Paul Probert similar a la que vivió el ciclista mexicano Isaac del Toro, quien también representó a la misma escudería entre los 15 y los 18 años de edad, y ahora triunfa en el profesionalismo.