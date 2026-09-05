Chivas golea a domicilio al Atlético de San Luis

Liga Mx, Apertura 2026. Ricardo Marín festeja uno de los goles del Guadalajara ante el San Luis en el estadio Libertad Financiera. (@Chivas)

Las Chivas del Guadalajara derrotaron 0-3 al Atlético de San Luis en partido celebrado en el Estadio Libertad Financiera, en la séptima jornada del torneo Apertura 2026.

El partido se definió en los primeros diez minutos con un autogol del portero Andrés Sánchez al minuto seis, seguido por un gol de Ricardo Marín al diez.

San Luis intentó reaccionar en el segundo tiempo sin éxito. Richard Ledezma sentenció la goleada al minuto 80.

Cómo se desarrolló la goleada

Guadalajara abrió el marcador al 6’ con un autogol de Andrés Sánchez, quien mandó el balón a sus redes con la espalda después de que el esférico pegó en el poste tras un disparo de Santiago Sandoval.

Dos minutos después, Atlético de San Luis desperdició un error de Roberto Alvarado en la salida que pudo ser el tanto del empate, pero el disparo de Sebastien Salles-lamonge se estrelló en el travesaño, pero en la siguiente jugada Chivas marcó el 0-2 con un izquierdazo a de Ricardo Marín a pase de Ángel Sepúlveda.

San Luis vivió un primer tiempo de pesadilla. Además de los dos goles en contra en los primeros 10 minutos, el conjunto tunero perdió a dos elementos por lesión, primero al 29’ con la salida de Anderson Duarte, quien fue suplido por Lucas Esteves, además de Andrés Sánchez, portero que dejó la cancha al 33’ por Gibran Lajud.

Chivas mantuvo el dominio en la parte complementaria ante un Atlético de San Luis que buscó reaccionar a través de la posesión del esférico, pero no lograron abrir a la defensa del Guadalajara, conjunto que incluso aprovechó otra oportunidad para hacer el 0-3 definitivo con un potente disparo de derecha de Richard Ledezma.

Con este resultado, Guadalajara sumó 14 puntos y ascendió al segundo lugar, mientras que Atlético de San Luis se quedó con seis puntos en el decimoquinto puesto.