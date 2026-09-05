Pierre Gasly se lleva su primera pole position, fue en el GP de Italia

Gran Premio de Italia- Calificación. Nunca es demasiado tarde, Pierre Gasly de 30 años, firmó la primera pole de su carrera en la F1. (EFE)

El francés Pierre Gasly (Alpine) se quedó con la pole position para el Gran Premio de Italia que se disputa este domingo en el circuito de Monza. Donde el piloto mexicano Sergio Pérez terminó en el puesto 20, pero largará desde el 17 por las sanciones a Kimi Antonelli, Alexander Albon y Liam Lawson.

Ante la sorpresa de los favoritos, Gasly de 30 años, firmó la primera pole de su carrera en la F1 al dominar la sesión de calificación, luego de que en la Q3 cubrió -con las gomas blandas- los 5.793 metros de la legendaria pista lombarda en 1m21s786 milésimas.

Gasly registró 60 milésimas menos que el inglés George Russell (Mercedes) -que saldrá segundo- y con 180 de ventaja sobre el australiano Oscar Piastri (McLaren), que afrontará la carrera desde la tercera plaza de la parrilla.

Los primeros cinco puestos los completan Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes arrancarán en los puestos 4 y 5, cuando se esperaba que tuvieran un mejor rendimiento en la carrera de casa; les tocará remar a contracorriente el domingo.

Cadillac aprovecha la oportunidad

El piloto mexicano Sergio Pérez, que fue superado por su compañero Valtteri Bottas, pero ambos tienen el aliciente de que fueron más veloces que los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll.

A pesar de que no contaron con el motor Ferrari nuevo y de seguir con problemas con las piezas, los dos pilotos de la escudería estadounidense dieron un paso adelante al no terminar en el fondo de la parrilla.

Por detrás de Alonso y Bottas saldrán Antonelli, Lawson y Albon, quienes arrastran sanciones por cambios de piezas en sus monoplazas.