Andy Ruiz vs. Damian Knyba: ¿A qué hora y dónde ver la pelea EN VIVO ?

Andy Ruiz Andy Ruiz busca vovler a las grandes alturas del boxeo y quiere reivindicarse con la afición mexicana. (Mexsport)

Andy Ruiz vuelve a los ensogados, luego de un par de años de inactividad, el mexicano quiere volver a las grandes ligas del boxeo y antes de eso necesita un triunfo sobre Damian Knyba.

Andy Ruiz regresa tras dos años de inactividad

De esta forma, Andy Ruiz ya tiene 36 años, está lejos del nivel que mostró cuando fue Campeón del Mundo de los pesos completos, pero confía en dar un buen show y ganarse la confianza de contender nuevamente por un cetro.

Ahora, Andy Ruiz (35-2-1, 22 KOs) regresa para enfrentarse al polaco Damian Knyba (17-1, 11 KOs), quien será una dura prueba y espera salir airoso de este compromiso, el cual marca su regreso al boxeo profesional.

El último combate grande que tuvo Andy Ruiz fue contra Anthony Joshua en el 2019, por lo que ahora decide regresar con un mejor físico, pero menor rapidez, aunque la pegada es la misma.

‘The Destroyer’ aún tiene la intención de ser campeón del mundo, ya que Oleksandr Usyk renunció a sus títulos mundiales y ahora el mexicano apunta hacia ellos.

“Hice historia para mi país, y lo que puedo decir es que lo haré de nuevo. Esto es lo que he estado soñando, he estado deseando, he rezado toda mi vida desde que era un niño pequeño, y cuando Dios me dio la oportunidad lo ejecuté”, dijo a DAZN en días pasados.

Luego del combate ante Anthony Joshua, Andy Ruiz tuvo tres peleas más donde venció a Chris Arreola y Luis Ortiz, además de empatar frente a Jarrell Miller en agosto de 2024.

¿A qué hora pelea y dónde ver la pelea de Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba?

La transmisión está programada para iniciar a las 18:00 horas del centro de México, a es ahora inicia la cartelera inicial-

Viernes 4 de septiembre de 2026

Andy Ruiz y Damian Knyba: Alrededor de las 21:00 horas del centro de México.

Sede: Prudential Center, New Jersey

Transmisión TV abierta: No habrá

​Transmisión TV de paga: ESPN en México y América Latina.

Por Streaming la pelea se verá en Disney+ para México y América Latina; para Estados Unidos va por TNT Sports y para el resto del mundo a través de DAZN.