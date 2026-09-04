Pumas vs América Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil

Pumas vs América Femenil Stephanie Ribeiro se perfila como titular en el partido de la jornada 6 de la Liga MX Femenil (Crónica digital y foto de Stephanie Ribeiro de Mexsport)

Pumas y América Femenil juegan hoy el partido correspondiente a la jornada 6 de la Liga MX Femenil. A continuación, te contamos donde ver y a qué hora es el partido que se disputará en el Estadio Olímpico Universitario.

El Clásico Capitalino es protagonizado por dos equipos en buen momento. Club Universidad Nacional Femenil busca su tercer triunfo consecutivo y Las Águilas llega a CU con la obligación de mantener el invicto de la presente temporada del futbol femenil mexicano.

Previa y pronóstico Pumas vs América Femenil: partido de la jornada 6 de la Liga MX Femenil

Después de un arranque complicado, el conjunto dirigido por Roberto Medina consiguió dos victorias consecutivas que cambiaron el panorama. Primero goleó 5-0 a Querétaro y posteriormente venció 2-0 a Chivas en Guadalajara.

Con nueve puntos, Pumas ocupa el tercer lugar del Grupo B. La pelea por los puestos de clasificación permanece muy cerrada, ya que Atlético de San Luis y Guadalajara también cuentan con nueve unidades, mientras Pachuca aparece apenas dos puntos por detrás y permanece al acecho de cualquier tropiezo.

Del otro lado estará un América que atraviesa uno de sus mejores momentos del torneo. Las azulcremas acumulan cinco triunfos consecutivos y lideran el sector con 15 puntos.

Club Universidad Nacional Femenil todavía tienen pendiente vencer a las azulcremas jugando en territorio universitario.

En las 11 confrontaciones anteriores disputadas en suelo universitario, las seis primeras en Cantera y las cinco más recientes en el Estadio Olímpico Universitario, Pumas no ha conseguido quedarse con la victoria ante América. Hoy el pronóstico es de un empate.

¿A qué hora juegan Pumas vs América Femenil hoy?

El partido se disputará este viernes 4 de septiembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Pumas vs América Femenil?

La transmisión estará disponible a través de ViX, con acceso gratuito, además de los canales oficiales de la Liga BBVA Femenil en YouTube y Facebook.

Alineaciones probables Pumas vs América Femenil

Pumas tendría en la portería a Wendy Toledo, acompañada en defensa por Ximena Ríos, Julissa Dávila, Ana Mendoza y Casandra Montero. Andrea Pereira, Alejandra Guerrero y Cristina Torres integrarían el mediocampo, mientras Priscila Chinchilla, Montserrat Hernández y Stephanie Ribeiro completarían el ataque.

América apunta a comenzar con Celeste Espino bajo los tres postes. La línea defensiva estaría conformada por Isa Haas, Karina Rodríguez, Kim Rodríguez y Jana Gutiérrez, con Gabriela García, Irene Guerrero y Xcaret Pineda en la zona media. Geyse Ferreira, Scarlett Camberos y Priscila da Silva serían las encargadas de buscar el gol.