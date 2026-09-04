¡Tragedia en el futbol! Jugador de Piratas FC muere en el entrenamiento, tenía 16 años

¡Otra tragedia más en futbol mexicano! Ahora, un pequeño de 16 años llamado Gael perdió la vida en el campo de Piratas FC, luego de entrenar con el equipo y el futbol nacional está de luto.

¿Por qué murió un jugador de 16 años en los entrenamientos de Piratas FC?

El pequeño Gael, de apenas 16 años de edad, se desvaneció en pleno entrenamiento de este 4 de septiembre, donde el jugador fue invitado a una práctica.

El equipo Liga de Expansión MX envió condolencias a la familia, pero fue criticado por los fans del futbol por lo escueto del escrito y no mostrar empatía absoluta con la familia del pequeño.

Un comunicado huérfano de madre. Cinismo en su máxima expresión:

-Era "invitado" -como era invitado, la coartada para decir porque Gael NO tenía pruebas medicas.

-Su mamá, pidió apoyo para llevarlo a la Cruz Roja. ¿Y si no hubiera estado ella? ¿Qué NO es responsabilidad de… https://t.co/63RpOnSf5K — ignacio suarez (@fantasmasuarez) September 4, 2026

¿Quién era el jugador de 16 años que murió en el entrenamiento de Piratas FC?

El nombre completo del jugador de 16 años era Gael Uscanga Carranza, jugador de Piratas FC de Veracruz y según el periodista Ignacio ‘Fantasma’ Suárez, el joven habría sufrido un golpe de calor durante el entrenamiento.

El jugador se desvaneció en la cancha y tuvo que ser trasladado a la Cruz Roja Mexicana, donde lamentablemente perdió la vida y las autoridades ya investigan el caso.

Por otra parte, el jugador de las fuerzas básicas de Piratas FC, Gael Uscanga, se desvaneció en pleno entrenamiento de este viernes, luego que comenzó a sentirse mal, se llevó la mano al pecho y quedó tendido en el terreno de juego.

El personal médico del equipo decidió llamar a la Cruz Roja de Veracruz para ser atendido en las instalaciones, pero no pudieron salvarle la vida.

De esta forma, las autoridades ya investigan todo lo acontecido con el jugador de 16 años, Gael Uscanga, luego de desvanecerse y perder la vida en pleno entrenamiento de Piratas FC.