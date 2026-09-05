San Luis vs Chivas: horario, canal, pronóstico y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 7 Liga MX

Partido San Luis vs Chivas en vivo HOY Foto: La Crónica

El Atlético de San Luis recibe a Chivas este sábado 5 de septiembre en uno de los partidos que más llaman la atención de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. El duelo enfrenta a dos equipos que llegan con el único objetivo de sumar puntos en la tabla de posiciones y avanzar a la sigueinte ronda.

Previa y pronóstico Atlético de San Luis vs Chivas

Mientras el conjunto potosino busca aprovechar su condición de local y darle continuidad al triunfo conseguido ante Monterrey, el Guadalajara quiere mantener su lugar entre los primeros puestos de la clasificación y confirmar que atraviesa una etapa de mayor estabilidad bajo las órdenes de Gabriel Milito.

El escenario será el Estadio Alfonso Lastras, donde San Luis intentará repetir una actuación convincente ante su afición. Chivas, por su parte, llega con la obligación de responder fuera de casa y demostrar que su buen momento puede trasladarse también a sus partidos como visitante.

El encuentro corresponde a la séptima fecha del torneo y llega después de una jornada en la que ambos clubes consiguieron resultados importantes para sus respectivas aspiraciones. San Luis venció 3-1 a Monterrey en el Gigante de Acero, mientras que Chivas empató 1-1 frente a Pachuca.

En dónde y a qué hora juegan Atlético San Luis vs Chivas

El partido entre Atlético de San Luis y Chivas se disputará este sábado 5 de septiembre de 2026, en el Estadio Alfonso Lastras, actualmente identificado también como Estadio Libertad Financiera, en San Luis Potosí.

El silbatazo inicial está programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

En qué canal ver el partido Atlético San Luis vs Chivas

Los aficionados que quieran ver en vivo el Atlético de San Luis vs Chivas deberán recurrir a opciones de televisión de paga y streaming.

La transmisión está contemplada por ESPN, además de las plataformas Disney+ Premium y ViX Premium.

Posibles alineaciones de Atlético San Luis vs Chivas

Aunque las alineaciones oficiales se conocen hasta poco antes del comienzo del encuentro, las probables formaciones apuntan a que Diego Mejía podría mantener una estructura de cinco defensores para Atlético de San Luis, mientras que Gabriel Milito apostaría por un esquema más ofensivo para Chivas.

Chivas

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Diego Campillo

Luis Romo

José Castillo

Hugo Camberos

Omar Govea

Fernando González

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Ricardo Marín

DT: Gabriel Milito

Atlético de San Luis

Andrés Sánchez

Robson Bambu

Eduardo Águila

Román Torres

Alonso García

Johan Caicedo

Sébastien Salles-Lamonge

Oscar Macías

David Rodríguez

Ánderson Duarte

Rafa Llorente

DT: Diego Mejía

Aunque Atlético de San Luis no suele aparecer entre los principales candidatos al título cada torneo, en los últimos años se ha convertido en un rival incómodo para Chivas. La muestra está en sus 10 enfrentamientos más recientes, donde el Guadalajara registra cuatro triunfos, cuatro derrotas y dos empates.

El Rebaño cuenta con un proyecto que poco a poco ha ganado solidez y con un plantel que ya conoce la idea de juego de su entrenador. Sin embargo, para este compromiso tendrá que lidiar con algunas ausencias importantes. Del otro lado, San Luis todavía atraviesa un periodo de adaptación tras la llegada de Diego Mejía al banquillo, aunque el equipo ha mostrado momentos interesantes durante esta temporada.

Los potosinos afrontarán el encuentro con la confianza en alto después de imponerse a Monterrey el pasado fin de semana. Ahora, jugando frente a su afición, buscarán complicarle el partido al conjunto dirigido por Gabriel Milito y poner a prueba su buen momento.

Pronóstico: Atlético de San Luis 1-2 Chivas.