Tadej Pogacar volverá a la competencia hasta el 2027

Vuelta a España -líder hasta la séptima etapa. El ciclista esloveno del UAE Emirates Tadej Pogacar ha dicho que volverá a las competencias hasta el 2027. (Javier Lizon/EFE)

El esloveno Tadej Pogacar que pasa por un proceso de rehabilitación tras su caída en la octava etapa de la Vuelta a España el pasado 29 de agosto, dio a conocer este sábado que volverá a las competencias para la temporada 2027.

Pogacar, doble campeón mundial y cinco veces triunfador en el Tour de Francia, dijo: “Ahora mismo, lo más importante es recuperarme adecuadamente y darle a mi cuerpo el tiempo que necesita”, así lo publicó su equipo, el UAE Team Emirates-XRG en su cuenta de X.

Renueva contrato hasta el 2032

Además del anunció del regreso del esloveno hasta el próximo año, el equipo emiratí dio a conocer al mismo tiempo que extiende el contrato al pedalista de 27 años hasta el 2032.

“UAE Team Emirates-XRG se enorgullece de anunciar que Tadej Pogačar ha ampliado su contrato con el equipo hasta el final de la temporada 2032”.

“Desde el principio, este equipo ha sido como un hogar para mí. Hemos crecido juntos a lo largo de los años y hemos compartido momentos increíbles, así que estoy muy feliz de ampliar mi contrato hasta 2032”, fue la respuesta de ‘Pogi’.

Agradecido por la confianza de su equipo

“Todavía hay mucho que quiero lograr en este deporte y creo que este es el lugar adecuado para hacerlo. Estoy muy agradecido por la confianza que el equipo ha depositado en mí y entusiasmado por lo que podemos seguir construyendo juntos”.

Tras su caída en La Vuelta a España, Tadej no volverá a competir esta temporada, ya que se centrará plenamente en su recuperación y rehabilitación. “Que te recuperes pronto, Tadej. Nos vemos en 2027”, cierra el mensaje en esa red social.

El sábado 29 de agosto durante la octava etapa de la Vuelta a España, Pogacar sufrió una caída que le trajo como consecuencias una fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura cervical estable en C7, conmoción cerebral y múltiples heridas.

Ese el motivo por el cual el esloveno no podrá refrendar su doble título mundial en la prueba de ruta en el Mundial de Ciclismo de Ruta a celebrarse en tres semanas en Montreal, Canadá.