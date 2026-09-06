León vs. América León vs. América: ¿Dónde ver EN VIVO el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026? (Pexels)

El tercer lugar de la Leagues Cup 2026 se encuentra en disputa para definir qué equipo se quedará con el puesto, en un enfrentamiento donde León se medirá ante el América.

En un partido donde la rivalidad estará presente sobre la cancha, cualquiera de las dos escuadras que logre imponerse en este duelo conseguirá una plaza directa para disputar la Concacaf Champions Cup de 2027.

¿A qué hora y dónde se juega el partido de hoy León vs. América?

El reñido encuentro se llevará a cabo este domingo 6 de septiembre entre León y América, dando el primer silbatazo del partido en punto de las 16:00 horas (tiempo centro de México).

El balón rodará sobre la cancha del Shell Energy Stadium, ubicado en Houston, Texas.

¿Dónde puedo ver el partido en VIVO de León vs. América?

Para poder seguir este enfrentamiento entre ambos equipos que disputarán el tercer lugar de la Leagues Cup 2026, la cobertura estará disponible a través de la señal de televisión abierta por el canal de Imagen TV, así como también se transmitirá en la plataforma de streaming Apple TV.

Posibles alineaciones de León vs. América

Club América

Fernando Tapia

Kevin Álvarez

Ramón Juárez

Miguel Vázquez

Dagoberto Espinoza

Ícaro Da Conceição

Edwin Cerrillo

Isaías Violante

Óscar Perea

Raphael Veiga

Alejandro Cárdenas.

Club León