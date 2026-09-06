Noel León sube al podio en Monza y firma un histórico 1-2-3 latinoamericano en la Fórmula 2

SÚPER PODEROSOS. El podio integrado por Joshua Dürksen (Paraguay), Rafael Câmara (Brasil) y Noel León (México) tuvo un significado especial para el deporte motor latinoamericano, ya que los tres pilotos forman parte del programa de desarrollo de Escudería Telmex. (Foto especial).

La antesala del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 tuvo un marcado sabor latinoamericano este domingo en el legendario circuito de Monza, donde el paraguayo Joshua Dürksen completó un fin de semana perfecto al conquistar la carrera principal de la Fórmula 2, seguido por el brasileño Rafael Câmara y el mexicano Noel León, quienes completaron un histórico podio para la región.

Para Noel León, piloto de Campos Racing y miembro de Escudería Telmex, el resultado representa uno de los mejores momentos de su trayectoria en la categoría, al finalizar en el tercer lugar frente a varios de los principales aspirantes al campeonato.

Dürksen domina Monza de principio a fin

El gran protagonista del fin de semana fue Joshua Dürksen, quien después de ganar la carrera sprint el sábado volvió a imponerse en la prueba principal para completar un espectacular doblete en el llamado “Templo de la Velocidad”. El paraguayo sumó así su cuarta victoria de la temporada y logró barrer el fin de semana italiano con triunfos en ambas competencias.

La escudería Invicta Racing hizo el 1-2 gracias al segundo puesto de Rafael Câmara, quien presionó hasta los metros finales a su compañero de equipo, aunque sin encontrar el espacio suficiente para arrebatarle la victoria.

Noel León confirma su crecimiento

Mientras la batalla por el triunfo se concentraba entre los dos pilotos de Invicta, Noel León protagonizó una actuación inteligente y consistente para mantenerse en posiciones de privilegio durante gran parte de la carrera.

El regiomontano aprovechó una estrategia sólida, avanzó posiciones tras las detenciones obligatorias en pits y se consolidó en el tercer lugar, resistiendo la presión de varios rivales en el tramo final para asegurar un valioso podio en una de las pistas más emblemáticas del automovilismo mundial.

Además, el resultado confirma el gran momento que vive el mexicano en la recta final de la temporada, consolidándose como uno de los pilotos con mejor rendimiento reciente dentro de la categoría de promoción rumbo a la Fórmula 1.

Escudería Telmex celebra un podio histórico

El podio integrado por Joshua Dürksen (Paraguay), Rafael Câmara (Brasil) y Noel León (México) tuvo un significado especial para el deporte motor latinoamericano, ya que los tres pilotos forman parte del programa de desarrollo de Escudería Telmex, reflejando el impacto que ha tenido el proyecto en la formación de talento para las categorías internacionales.

Con este resultado, Latinoamérica fue protagonista absoluta en Monza apenas unas horas antes de que la atención se trasladara a la máxima categoría, dejando una imagen histórica con tres de sus representantes ocupando los escalones del podio en la Fórmula 2.