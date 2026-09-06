Andy Williams “The Butcher” ¿Quién era Andy Williams, “The Butcher”? El luchador de AEW falleció a los 48 años: ¿Cuál fue la causa de su muerte? (Redes Sociales)

El luchador profesional de All Elite Wrestling (AEW), Andy Williams, conocido en el cuadrilátero como “The Butcher”, falleció a la edad de 48 años tras sufrir un colapso en pleno evento.

El trágico incidente ocurrió el pasado sábado 5 de septiembre de 2026 durante la función Five Years, organizada por la promotora independiente Enjoy Wrestling en Millvale, Pennsylvania.

Tras el percance, se filtró el audio de la llamada hecha a los servicios de emergencia desde el recinto.

¿Qué le pasó a Andy Williams, alias “The Butcher”?

The Butcher acababa de participar en un combate en parejas junto a su habitual compañero, The Blade. Momentos después de finalizar la lucha, Williams colapsó sobre el escenario, por lo que el personal médico ingresó de inmediato para brindarle asistencia.

Reportes señalan que el luchador se habría golpeado la cabeza contra uno de los postes del ring antes de desvanecerse.

En uno de los audios filtrados del servicio de emergencias se escucha solicitar asistencia de levantamiento urgente, mientras la operadora confirmaba que paramédicos y elementos policiales ya se dirigián al lugar.

Los cuerpos de auxilio realizaron múltiples maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de trasladarlo a un hospital.

Ante la gravedad de la situación, Enjoy Wrestling canceló el resto de la función y evacuó a los aficionados.

¿Quién era Andy Williams en la AEW?

Andy Williams construyó una destacada trayectoria en la escena independiente antes de dar el salto a All Elite Wrestling (AEW).

En la empresa estadounidense formó una de las duplas más reconocidas de los primeros años de la compañía junto a The Blade (conformando el equipo The Butcher and The Blade).