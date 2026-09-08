UEFA Champions League - Lille vs Real Betis Champions League 2026: resultados de la jornada 1 hoy (EFE)

La UEFA Champions League 2026/27 dio inicio a su fase de liga este martes 8 de septiembre con la intensa jornada 1 llena de actividad.

La jornada inaugural contó con duelos de alto impacto en distintas sedes del continente europeo, destacando la victoria por la mínima del AEK Atenas frente al LASK austríaco en el arranque del día, así como el choque entre gigantes en el Estadio Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid recibió al Inter de Milán. En simultáneo, el FC Porto midió fuerzas ante el Manchester City y el Real Betis viajó a territorio francés para medirse ante el LOSC Lille.

¿Cuáles fueron los resultados de la jornada 1 de la Champions League este martes 8 de septiembre?

Tras el cierre de los primeros enfrentamientos de la fase de liga, el tablero de marcadores de este martes quedó de la siguiente manera:

AEK Atenas 1-0 LASK

Club Brujas 2-3 Aston Villa

Real Madrid 2-1 Inter de Milán

LOSC Lille 2-3 Real Betis

Borussia Dortmund 3-1 Villarreal

FC Porto 0-2 Manchester City

¿Cuándo y a qué hora son los partidos del miércoles 9 de septiembre de 2026?

La actividad de la primera fecha continúa este miércoles 9 de septiembre con los siguientes encuentros y horarios para el tiempo del centro de México:

Bloque de las 10:45 horas

Barcelona vs. Feyenoord

Stuttgart vs. Viking

Bloque de las 13:00 horas

Liverpool vs. Atlético de Madrid

París Saint-Germain vs. Slovan Bratislava

Sporting CP vs. Galatasaray

Napoli vs. Arsenal

Presencia de futbolistas mexicanos en el inicio de la Champions League 2026/27

El arranque de la máxima competencia de clubes también contó con la participación de tres futbolistas mexicanos. Durante la jornada del martes, Santiago Giménez tuvo acción con el FC Porto en su duelo frente al Manchester City, mientras que Álvaro Fidalgo hizo lo propio con el Real Betis en la victoria sobre el Lille. Por su parte, Obed Vargas alista su debut para este miércoles, cuando el Atlético de Madrid visite al Liverpool en Anfield.