Jon Rahm asegura tener contrato con LIV 1.0, pero “muchas cosas pueden pasar”

DP World Tour - Open de Irlanda. El español Jon Rahm y el norirlandés Rory McIlroy se saludad después de un entrenamiento en el Trump International Golf Links. (Foto especial)

El español Jon Rahm competirá esta semana en el Open de Irlanda, uno de los torneos importantes del DP World Tour que ya ganó en 2017 y 2019, y en el que Rory McIlroy defenderá el campeonato en el Trump International Golf Links.

Rahm, sobre quien permanece la interrogante sobre cuál será su futuro ahora que la versión de LIV Golf como tal ya no existe, el de Barrika aplacó la inquietud de los medios en conferencia de prensa previa a la competencia en Irlanda.

“Hay muchas cosas que pueden pasar”, dijo, y confirmó su presencia a finales de año en los torneos de Abu Dhabi y Dubái si la situación en Oriente Medio lo permite.

Ya en tono más preciso añadió: “Tengo contrato con LIV 1.0 … Un contrato que espero respetar, pero el tiempo dirá. Muchas cosas pueden pasar a partir de ahora”.

Rahm fue el mejor jugador LIV Golf por tercera temporada consecutiva desde su llegada en 2023. Resultado que quedará para el recuerdo de una millonaria liga ya inexiste como tal, por falta de recursos económicos.

El capitán del equipo Legión XIII experimentará una situación distinta en una gira LIV 1.0, tras la marcha del fondo soberano saudí. La nueva propuesta contempla solo 10 torneos en 2027 con bolsas de premios inferiores a las de hasta ahora, de 30 millones.

Espera novedades de Indianápolis

Con todo y eso, Rahm se compromete: “Estoy más que dispuesto a cumplir mi contrato, pero no hay novedades desde Indianápolis” (donde opera LIV), agregó el español con cautela sobre su futuro.

La ‘BBC’ le preguntó si era posible verlo competir el próximo año en el PGA Tour. “Ya veremos qué pasará”. El PGA Tour le abrió la puerta en enero pasado, por la que entró Brooks Koepka, para dejar el LIV. Ahora está por ver si se abrirá un camino parecido.

Mientras Rahm decide sobre su futuro centra toda su atención en el Open de Irlanda, torneo del que dice sentirse, “como en casa. No sé por qué, pero Irlanda siempre ha ocupado un lugar muy especial en mi corazón”.

En su primer recorrido el español compartirá salida con otro ex jugador LIV, con el estadounidense Patrick Reed y también con el irlandés Shane Lowry.

Joaquín Niemann, presente

En este torneo también se verá en acción al chileno Joaquín Niemmann, el capitán del equipo Torque GC LIV, aún no ha hablado sobre su futuro en la liga.

Al ser el Trump International Golf Links, único campo de golf del presidente de los Estados Unidos en Irlanda, Trumpo ha anunciado que estará por allá el fin de semana.