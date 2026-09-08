¿Qué necesita México Femenil sub-20 para avanzar a octavos de final del Mundial?

Selección Mexicana Femenil sub-20 El equipo mexicano depende de sí mismo en la última jornada de fase de grupos que se disputará en la Copa del Mundo de la categoría.

La Selección Mexicana Femenil disputó su segundo partido en la Copa del Mundo sub-20 de la categoría sufriendo una derrota de 2-1 ante Polonia. Las Tricolores cayeron en la recta final del partido, complicando así su situación en el torneo.

¿Qué necesita la Selección Mexicana Femenil Sub-20 para avanzar a octavos de final?

Tras esta derrota, la Selección Mexicana se queda en el tercer lugar de su grupo con sólo un punto sumado tras su empate inicial ante Benin. Ante esta situación, su opción más viable es ganar su último partido ante Argentina, lo que las clasificaría automáticamente como una de las dos mejores del grupo y sin depender de más resultados.

En caso de empate o de derrota, el equipo que dirige actualmente Dorival Bueno estaría en la antesala de la eliminación, ya que dependería que los resultados de los otros grupos. Cuatro de las seis mejores terceros lugares estarán avanzando, por lo que todavía habría una posibilidad matemática.

¿Cuándo se jugará el México vs Argentina del Mundial Femenil Sub-20?

El cierre de la fase de grupos enfrentará a dos selecciones que han desarrollado una rivalidad de aficiones álgida recientemente. Ahora, el partido definitivo se disputará este viernes 11 de septiembre a las 10:00 horas (CDMX) en la cancha de la Arena Katowice. Las ganadoras avanzarán a la siguiente ronda.