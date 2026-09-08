Omar Morales tendrá acción esta semana en torneo en Canadá

Digital Commerce Group Open. El mexicano Omar Morales buscará librar su sexto torneo de la temporada en el PGA Tour Américas. (Foto especial)

Omar Morales vuelve a la actividad esta semana en el torneo Digital Commerce Group Open del PGA Tour Américas a jugarse en el Uplands Golf Club que se localiza en Victoria, Columbia Británica, Canadá.

El único mexicano con tarjeta en la gira de ascenso al Korn Ferry Tour jugará su duodécimo torneo de la temporada en su primer año como profesional, en el que ha obtenido dos Top 10.

El poblano de 23 años terminó en el quinto sitio en el Mexico Championship y compartió la novena posición en el Inter Rapidísimo Golf Championship.

Morles busca librar su sexto torneo de la temporada en territorio canadiense, para luego buscar mejorar el sitio 39 que ocupa en la tabla de clasificación general.

El egresado de la Universidad de la UCLA está lejos del Top 10 que permite a los jugadores ascender al Korn Ferry Tour para la temporada 2027.

Al PGA Tour Américas solo le restan tres torneos por realizarse, el Digital Commerce Group Open de esta semana, el ATB Classic a jugarse del 17 al 20 de septiembre en Edmonton, Canadá y el Dominican Republic Tour Championship del 15 al 18 de octubre en Playa Nueva Romana en República Dominicana.