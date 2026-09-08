¿Quién es Iván Tona, el próximo refuerzo del América para el Apertura 2026?

Iván Tona Sólo falta afinar detalles con Tijuana y con el jugador para que este se incorpore. (Mexsport)

América ya tiene a su nuevo refuerzo, aunque no es de renombre, las Águilas apostaron por un elemento de Xolos para reforzar su zaga y es Iván Tona, quien llegará a Coapa en las próximas horas para ocupar el lugar que dejó Sebastián Cáceres.

¿Por qué llega Iván Tona al América?

De esta forma, Iván Tona será refuerzo del América para el Apertura 2026 y será el quinto refuerzo de las Águilas para el presente Apertura 2026, además, era una jugador necesario para la actual plantilla azulcrema.

De esta forma, para el Apertura 2026, Iván Tona será parte del cuadro de Coapa, equipo que busca ganar todo lo que resta de torneos, una vez que quedaron fuera de la Final de la Leagues Cup.

Sólo falta afinar detalles con Tijuana y con el jugador para que este se incorpore lo más pronto posible a las órdenes de Guillermo Almada, quien pidió alguien que sea un medio de contención para ayudar en ese sector a unas Águilas que carecen de talento en la posición.

¿Quién es Iván Tona, el próximo refuerzo del América?

Iván Tona juega como medio de contención y llegará a ayudar a Alan Cervantes para esa posición, por lo que el América ya tiene un jugador que es sólido y clave en busca del título de la Liga MX.

Iván Tona nació en Hermosillo, Sonora, era titular en Xolos de Tijuana donde brilló al lado de Gilberto Mora y tuvo actuaciones sólidas.

Así también, Iván Tona jugó en Dorados de Sinaloa (2020-2021), Cimarrones de Sonora (2022), Raya2 Expansión (2022-2023), C. F. Monterrey (2023) y Xolos de Tijuana (2023-Actualidad).

Se espera que Iván Tona firmará por los tres próximos tres años, tiempo en el cual podrá buscar hacerse de la titularidad y buscar ser titular de forma inmediata en el equipo.