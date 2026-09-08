Real Madrid vs Inter de Milán: Horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver en vivo la Champions League

Real Madrid vs Inter de Milán | Champions League El Santiago Bernabéu recibirá este martes 8 de septiembre a los vigentes campeones del futbol italiano para este partido de la primera jornada del torneo continental.

La Liga de Campeones de Europa inicia el día de hoy su primera jornada con dos equipos del bombo uno enfrentándose en lo que se espera que sea el partido estelar de la semana. El Real Madrid, máximo ganador del torneo está de regreso en busca de econquistar el trono del futbol continental. El Inter, finalista de dos de las últimas cuatro ediciones ha demostrado su poderío recientemente y quiere colocarse de nueva cuenta como uno de los serios candidatos para llevarse la ‘Orejona’

¿A qué hora se juega en Real Madrid vs Inter de Milán? | Champions League

13:00 horas (CDMX)

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Previa del Real Madrid vs Inter de Milán | Champions League

Dos gigantes del futbol de Europa se miden en lo que será el inicio de su camino en esta Champions League y en el tercer año de este formato, donde ningún duelo se repetirá durante la fase de grupos. Los máximos campeones del ‘viejo continente’ se miden a los vigentes monarcas de la liga italiana en un choque fundamental para ir definiendo sus posibilidades de obtener un boleto directo a los octavos de final.

El Real Madrid viene de perder su paso perfecto de inicio de la temporada tras perder de visita ante el Real Betis con marcador de 1-0. Ahora, viene el debut en el torneo internacional, que fue el único trofeo que quedó pendiente en la primera etapa de José Mourinho como entrenador del Real Madrid. ‘The Special One’ sabe la importancia que tiene este torneo para el club español, por lo que tener buenos resultados será fundamental.

En frente, su rival será el Inter de Milán, equipo con el que salió campeón de este torneo en 2010. Los actuales campeones del futbol italiano han sido competitivos en la ediciones recientes, llegando a las finales de 2023 y 2025. Sin embargo, el título se les escapó en ambas ocasiones ante el Manchester City y el PSG respectivamente. Hoy, tienen la oportunidad de dar un golpe de autoridad llevándose tres puntos del Santiago Bernabéu.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Inter de Milán | Champions League

Real Madrid: Thibaut Courtois, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Jude Bellimgham, Federico Valverde, Brahim Díaz, Vinicius Jr, Yan Diomande, Kylian Mbappé.

Inter de Milán: Josep Martínez, Manuel Akanji, Yann Bisseck, Alessandro Bastoni, Andy Diouf, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Carlos Augusto, Lautaro Martínez, Marcus Thuram