América Femenil recibe nominación al mejor club del año para la gala del Balón de Oro 2026

Club América Femenil El equipo campeón de la Liga MX está entre los nominados para recibir el Balón de Oro. (cuartoscuro)

El Club América Femenil ha sido nominado para recibir el Balón de Oro este 2026. El conjunto figura entre los cinco equipos que podrían recibir el galardón.

Balón de Oro 2026: El América Femenil entre los cinco equipos nominados

Los organizadores del Balón de Oro anunciaron este martes 8 de septiembre a los clubes femeniles que podrían recibir el galardón. Los otros equipos nominados son Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City y Olympique Lyon.

Las Águilas tuvieron un destacado año, pues no sólo ganaron la Clausura 2026, llevándose su tercer título en la Liga MX, sino que por primera vez ganaron el título Campeón de Campeones contra Tigres. Además, destacó su rendimiento en la Copa de Campeones Femenina de la Concacaf, derrotando al Washington Spirit 5-3.

Aun así, el cuadro azulcrema enfrenta una competencia reñida, pues el Barcelona llega como campeón de la UEFA Champions League y un Bayern que consiguió triplete nacional durante la temporada pasada.

La entrega del reconocimiento se llevará a cabo el próximo el próximo 26 de octubre en el London Palladium.