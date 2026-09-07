Lorena Ochoa conquista Teeth of the Dog y deja huella entre las nuevas generaciones en República Dominicana

LORENA OCHOA. La mejor golfista mexicana de todos los tiempos. ((Cortesía))

La legendaria golfista mexicana Lorena Ochoa, considerada la mejor jugadora en la historia de América Latina, protagonizó una jornada inolvidable en Casa de Campo Resort & Villas, al disputar por primera vez una ronda en el prestigioso campo Teeth of the Dog®, reconocido internacionalmente como una de las obras maestras del diseñador Pete Dye.

La ex número uno del mundo y miembro del Salón de la Fama del Golf Mundial fue la invitada especial de una clínica organizada para huéspedes e invitados distinguidos del complejo turístico, en una actividad que también tuvo un importante componente formativo dirigido a jóvenes promesas del golf dominicano.

Una leyenda inspira dentro y fuera del campo

El encuentro estuvo encabezado por David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana; Leo Matos, vicepresidente ejecutivo de Central Romana Corporation; y Andrés Pichardo Rosenberg, presidente de Casa de Campo Resort & Villas.

Durante la presentación se recordó la extraordinaria trayectoria de Ochoa, quien acumuló 27 títulos en la LPGA, incluidos dos campeonatos Major, además de mantenerse durante 158 semanas consecutivas como la número uno del ranking mundial, una marca que la consolidó entre las grandes figuras de todos los tiempos en el golf profesional femenino.

La tapatía compartió experiencias sobre su carrera, ofreció consejos técnicos y convivió con niños de la academia de golf de Casa de Campo, así como con jóvenes integrantes de la Federación Dominicana de Golf, quienes aprovecharon la ocasión para aprender de una de las deportistas más exitosas que ha dado México.

El impacto de jugar en un campo histórico

Uno de los momentos más especiales para la mexicana fue su debut en Teeth of the Dog®, considerado el campo insignia de Casa de Campo y una referencia obligada para los aficionados al golf de alto nivel.

“Estoy muy feliz de estar en Casa de Campo y de haber podido jugar por primera vez Teeth of the Dog®. Es un campo espectacular, con una historia enorme y con hoyos frente al mar que realmente impresionan. También fue muy especial compartir este momento con los niños y jóvenes golfistas, porque ellos representan el futuro del deporte y siempre es una alegría poder transmitirles algo de mi experiencia”, expresó Lorena Ochoa.

La visita adquiere un significado especial, ya que se produce tras la histórica restauración del emblemático recorrido caribeño, que ha reforzado su prestigio como uno de los destinos más codiciados por profesionales y aficionados de todo el mundo.

Casa de Campo celebra la presencia de una figura histórica

Para los directivos del resort, la presencia de la ex campeona mexicana representa un acontecimiento que fortalece la proyección internacional del complejo.

“Para Casa de Campo Resort & Villas es un verdadero honor recibir a una leyenda de la talla de Lorena Ochoa. Ver a una de las mejores jugadoras de todos los tiempos disfrutar del legado de Pete Dye y, al mismo tiempo, inspirar a las nuevas generaciones de golfistas dominicanos, reafirma nuestro compromiso de mantenernos como el destino de golf de referencia en el Caribe y el mundo”, señaló Andrés Pichardo Rosenberg.

Teeth of the Dog, una joya del golf mundial

Desde su inauguración, Teeth of the Dog® se ha consolidado como la creación más emblemática de Pete Dye en el Caribe. Su fama internacional se sustenta principalmente en los llamados “Heaven 7”, siete hoyos frente al mar Caribe que ofrecen algunos de los paisajes y desafíos más espectaculares del golf mundial.

Ubicado en La Romana, Casa de Campo Resort & Villas complementa su oferta con otros dos campos diseñados por Dye: Dye Fore y The Links, además de un moderno Golf Learning Center equipado con tecnología de última generación para el desarrollo de jugadores de todos los niveles.

Más allá del golf, el complejo es reconocido por sus exclusivas villas, hotel de lujo, marina, playas privadas, oferta gastronómica internacional, spa y múltiples actividades deportivas y culturales, lo que lo ha convertido en uno de los destinos turísticos más prestigiosos del Caribe.

La visita de Lorena Ochoa refuerza el papel de Casa de Campo como punto de encuentro de las grandes figuras del golf internacional y como un escenario comprometido con la formación de nuevos talentos, manteniendo vivo el crecimiento de este deporte en la región y proyectando a República Dominicana como una potencia mundial del turismo de golf.