Champions League NeighBars crea el escenario ideal para que personas que comparten el mismo techo. (Pixabay)

Vivir en el mismo edificio no siempre significa conocerse. En grandes metrópolis como la Ciudad de México, cruzar miradas en el elevador suele ser el único contacto entre quienes comparten un edificio, donde la sola idea de tocar la puerta de un vecino puede generar incomodidad.

Socializar con el vecino, una opción para evitar conflictos

De hecho, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) , dentro de los conflictos o enfrentamientos que tuvo la población mayor de 18 años durante el segundo trimestre de este año, la mayor parte (72%) tuvo como actor involucrado a vecinos(as).

Ante este distanciamiento, Heineken impulsa la socialización a partir de una pasión capaz de romper cualquier barrera: el futbol.

De acuerdo con una encuesta global realizada por la marca , 3 de cada 4 personas han conocido gente nueva gracias a su fandom (como el fútbol) y el 75% de los aficionados asegura que ver los partidos acompañados mejora la experiencia.

A pesar de ello, la brecha persiste: el 63% de los fanáticos reconoce que le cuesta trabajo encontrar espacios en la vida real para compartir esta pasión.

Champions League Según una encuesta, 3 de cada 4 personas han conocido gente nueva gracias a su fandom. (Heineken)

¿Qué es NeighBars, la iniciativa que invita a vecinos a vivir la Champions League?

Para transformar esta desconexión urbana en comunidad, Heineken presenta NeighBars, una iniciativa que invita a los residentes de la Ciudad de México a registrarse a través de la plataforma My Heineken para convertir las áreas comunes de sus edificios en sedes oficiales de la UEFA Champions League.

De esta forma, la marca crea el escenario ideal para que personas que comparten el mismo techo, pero que no necesariamente se conocen, puedan romper el hielo, conectar a través de su pasión por el fútbol y gritar cada gol en compañía.

Deportes como el futbol tienen una capacidad única para acercar a las personas.

“Queremos demostrar cómo algo tan cotidiano como ver un partido puede convertirse en el pretexto perfecto para abrir la puerta, conectar con quienes tenemos más cerca y transformar a un vecino en un nuevo amigo”, dijo Karla González, Directora de Marketing de Marcas Premium en HEINEKEN México.

De esta manera, desde el 20 de agosto y hasta el 18 de septiembre, los mayores de edad residentes en la Ciudad de México podrán registrar sus edificios a través de la plataforma My Heineken: https://my.heineken.mx/neighbars.

Las propuestas seleccionadas recibirán una intervención integral de sus áreas comunes que incluirá pantallas, ambientación tipo estadio y cervezas Heineken 0.0 para disfrutar los partidos de la UEFA Champions League en un ambiente seguro y responsable.

Con esta acción, Heineken reafirma su compromiso con fomentar las relaciones humanas en el mundo real, demostrando que cuando hay una pasión de por medio, las barreras cotidianas desaparecen.

A través de la iniciativa NeighBars, la marca convierte áreas comunes de edificios en la CDMX en puntos de encuentro para romper el hielo entre vecinos que no sabían que compartían la misma pasión por el fútbol.