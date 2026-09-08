Toros y Olmecas ponen en juego la corona de la LMB en una final muy pareja

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La espera terminó. Los Toros de Tijuana y los Olmecas de Tabasco iniciarán este martes la disputa por el campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), una Serie del Rey que promete emociones desde el primer lanzamiento y que tendrá como protagonistas a dos equipos que han mostrado solidez en todas las facetas del juego.

El primer capítulo de la final enfrentará a dos serpentineros estadounidenses. El derecho Daniel Martínez, figura de los Toros y uno de los mejores lanzadores del circuito, abrirá por la novena fronteriza, mientras que el zurdo Austin Warner tendrá la responsabilidad de encabezar la rotación de los Olmecas.

Daniel Martínez, el as de los Toros

La escuadra dirigida por el panameño Roberto Kelly depositará su confianza en Daniel Martínez, quien completó una temporada sobresaliente al terminar como líder de efectividad en la liga con 1.94 carreras limpias admitidas por juego.

Martínez, quien además forma parte de los planes de la selección mexicana, intentará aprovechar la localía para colocar a Tijuana al frente de una serie pactada al mejor de siete encuentros.

Los Toros llegan a la final con la misión de conquistar el tercer campeonato de su historia, después de las coronas obtenidas en 2017, cuando derrotaron a los Pericos de Puebla, y en 2021, al imponerse sobre los Leones de Yucatán.

Olmecas sueña con romper una larga sequía

Del otro lado aparece un equipo que ha tenido una campaña memorable. Los Olmecas de Tabasco regresan a una final de la LMB por primera vez en 33 años, luego de eliminar en la postemporada a los Pericos de Puebla, escuadra que previamente había dejado fuera a los campeones defensores, los Diablos Rojos del México.

El estratega Luis Carlos Rivera apostará por Austin Warner, quien buscará silenciar los bats de Tijuana y darle a los tabasqueños al menos una victoria en los primeros dos encuentros como visitantes.

La organización del sureste persigue apenas el segundo título de su historia, luego del obtenido en 1993, cuando venció a los Tecolotes de los Dos Laredos.

Talento caribeño en ambos dugouts

Gran parte del espectáculo estará en manos de los jugadores extranjeros que han sido fundamentales durante toda la temporada.

Por los Olmecas, destaca el jardinero dominicano Randy Romero, líder de velocidad en las bases tras robar 40 almohadillas, además de Marco Hernández y Óscar González, piezas clave en el orden ofensivo. En el relevo, el cerrador dominicano Jimmy Cordero será una de las principales armas para preservar ventajas.

Mientras tanto, los Toros cuentan con una poderosa combinación de talento dominicano y venezolano. Sobresalen los dominicanos Christian Adames, Junior Lake y Michel de la Cruz, acompañados por los venezolanos Lorenzo Cedrola, Herlis Rodríguez y José Rondón, quienes han aportado equilibrio ofensivo y defensivo durante toda la campaña.

Una final muy pareja

Las estadísticas reflejan la paridad que existe entre ambas organizaciones.

Los Olmecas finalizaron la temporada regular con promedio colectivo de bateo de .287, conectaron 88 cuadrangulares y registraron una efectividad de 4.17 carreras limpias permitidas por encuentro.

Los Toros, por su parte, batearon para .283, dispararon 84 jonrones y contaron con uno de los cuerpos de lanzadores más sólidos de la liga, con una efectividad colectiva de apenas 3.28.

Estos números anticipan una serie equilibrada, en la que pequeños detalles podrían inclinar la balanza hacia cualquiera de los dos equipos.

La batalla por el trono comienza

Con la experiencia de Roberto Kelly en el dugout tijuanense y la motivación histórica de unos Olmecas que buscan volver a la cima después de más de tres décadas, la Serie del Rey reúne todos los ingredientes para convertirse en una de las finales más atractivas de los últimos años.

El choque entre Daniel Martínez y Austin Warner marcará el inicio de una batalla en la que solo uno podrá levantar el trofeo de campeón. Tijuana quiere reafirmar su condición de potencia de la LMB, mientras Tabasco busca escribir una de las historias más memorables del beisbol mexicano reciente.