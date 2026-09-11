¿México jugará los octavos de final del Mundial Femenil sub-20? Esto es lo que necesita para avanzar

Copa Mundial Femenina de Fútbol sub-20 México pasa a octavos de final. (@miseleccionfem)

México podría estar fuera de la Copa Mundial Femenina de Fútbol sub-20. La selección mexicana perdió contra Argentina y corre el riesgo de no quedar como mejor tercero.

¿Contra quién jugará selección mexicana en octavos de final de Mundial sub-20 femenil?

En un partido por determinar quién se quedaba con el segundo lugar del grupo A, México enfrentó a Argentina en el Estadio Arena Katowice.

Argentina comenzó llevando la ventaja en el minuto ‘29 con un gol de Annika Paz. Las mexicanas no tardaron en ponerse al corriente y anotar en el minuto 36’ con un gol de Deiry Ramírez. El conjunto Tricolor se puso a la delantera en minuto 42′ con otro gol de Ramírez, quien casi completa un triplete en el minuto 46′ que fue anulado por contacto con la mano.

La selección mantuvo la delantera hasta el minuto 78′, cuando Alma Velasco Heim anotó un gol a favor de la albiceleste. El partido quedó sellado con un gol de Dolo Delgado en el minuto 90′+2.

Las ganadoras aseguraron el segundo puesto de este Grupo A y se mantendrán en la competencia. Se enfrentarán a el segundo lugar del grupo C, el cual podría ser Francia, Ghana o Ecuador dependiendo de cómo se desarrollen los juegos programados para el 12 de septiembre.

Por otro lado, México necesita quedar como el mejor tercer lugar de los grupos A, C y D. El primer factor ya está asegurado, el cual era que Benín perdiera ante Polonia. Ahora necesita que Ghana del grupo C, que se encuentra por encima de México con 3 puntos contra 1 punto de la selección mexicana, pierda su partido contra Francia con una diferencia de al menos 2 anotaciones. Asimismo, Estados Unidos, que se encuentra una posición por debajo de Mexico, tendría que ser derrotado ante Japón y mantenerse con un sólo punto.