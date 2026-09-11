Shane Lowry toma el liderato en el Abierto de Irlanda

DP World Tour en Irlanda. Shane Lowry saluda al público irlandés que aplaudió su brillante recorrido en la segunda ronda del Abierto de Irlanda. (Foto especial)

El irlandés Shane Lowry se robó los aplausos del público local durante la segunda ronda del Abierto de Irlanda del Abierto de Irlanda, al firmar una tarjeta de 62 golpes (-8), con la que estableció un nuevo récord de campo en el Trump International Golf Links & Hotel. Su resultado lo llevó además a liderar el torneo con suma de -11 golpes.

Fue así como el favorito local le quitó el protagonismo al chileno Joaquín Niemann, que había liderado la ronda uno, pero hoy con recorrido de 70 golpes acumula -5 golpes que lo colocan en el Top Five.

Jon Rahm mejoró sus 70 del jueves con un 67 y con suma de -3 impactos se metió entre los 15 primeros lugares de la clasificación. Un poco más abajo se localiza Rory McIlroy, quien repitió ronda de 69 para un total de -2 golpes.

A Shane Lowry le persiguen en la lucha por la punta el chino Li Haotong (63) y los daneses Jacob Skov Olesen y Niklas Nørgaard, quienes con un segundo recorrido de 64 cada uno, se encuentran a tres golpes de distancia del ídolo local.

Lowry, de 39 años —quien ganó este evento como amateur en 2009 y ha participado en todas las ediciones desde entonces— sumó a su ronda inicial de 67 golpes un formidable 62, aprovechando las condiciones más favorables del campo y marcando la pauta para los grupos que salieron temprano el viernes.

Festival de birdies en su ronda

En su recorrido, Lowry encadenó tres birdies consecutivos a partir del hoyo 3, luego sumó otros en los hoyos 7, 8 y 9.

Para la segunda parte salvó el par en el hoyo 10, manteniendo así su buen ritmo, y a continuación anotó birdies en los hoyos 11 y 12, cometiendo bogey en el hoyo 13, pero reaccionó con un birdie en el hoyo 15, finalizando con -8 golpes.

Aunque se quedó a las puertas de lograr su primera tarjeta de 61 golpes en el DP World Tour, su registro de 62 sigue siendo la puntuación más baja jamás anotada en Doonbeg.

“Fue agradable, me divertí mucho ahí fuera”, . Me dcomentó sobre la cuarta tarjeta de 62 golpes de su carrera en el DP World Tour.

“Tuve un buen comienzo y luego simplemente seguí adelante. Me sentí genial en el campo. Mantuve el pie en el acelerador, tratando de seguir pegando buenos golpes y embocando putts”.