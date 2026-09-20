Pachuca vs. Tijuana Pachuca vs. Tijuana: Dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX (Cuartoscuro)

Como parte de los encuentros que cerrarán la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX, los Tuzos del Pachuca y los Xolos de Tijuana se enfrentarán cara a cara en un compromiso fundamental para sus aspiraciones en la tabla general.

El conjunto hidalguense llega motivado en busca de su tercer triunfo consecutivo, luego de superar 2-0 a FC Juárez e imponerse 3-0 frente al Atlante. Con estos resultados, la escuadra tuza intentará mantener el paso firme para escalar posiciones, ya que actualmente se ubica en el doceavo lugar de la clasificación con 11 puntos.

Por su parte, el cuadro fronterizo de los Xolos, no han conseguido afianzar la regularidad tras tropezar ante Querétaro, situándose en el décimo sitio del campeonato con 13 unidades.

¿Cuándo y dónde es el partido de Pachuca contra Tijuana?

El partido se llevará a cabo este domingo 20 de septiembre. La sede del encuentro será la cancha del Estadio Hidalgo, donde los Tuzos jugarán como locales ante su afición.

¿A qué hora comienza el partido Pachuca vs. Tijuana?

El silbatazo inicial está programado a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde puedo ver el juego de Pachuca vs. Tijuana en vivo?

Para quienes deseen seguir el partido en vivo, la transmisión en televisión de paga estará disponible a través del canal FOX. De igual forma, los aficionados que prefieran la opción de seguir la emisión mediante la plataforma de streaming FOX One.