Querétaro vs. León Querétaro vs. León: Dónde y a qué hora ver en vivo el partido de la Jornada 9 de la Liga MX (Pexels)

Para el cierre de la actividad dominical en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX, se presentará un nuevo duelo entre Querétaro y León. Ambos equipos se presentan con un nivel a la par dentro de la clasificación, pues tanto los Gallos Blancos como la Fiera suman 13 puntos en el torneo.

Los Gallos Blancos se encuentran en el quinto lugar de la tabla general con un conteo de cuatro victorias, un empate y dos derrotas, registrando diez goles a favor y siete en contra.

Por otro lado, León se ubica en la sexta posición con cuatro triunfos, un empate y tres derrotas, acumulando un total de once goles a favor y nueve en contra.

¿Cuándo y dónde es el encuentro entre Querétaro vs. León?

Como el partido que cerrará la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX, Querétaro y León se enfrentarán este domingo 20 de septiembre, teniendo como escenario principal la cancha del Estadio La Corregidora.

¿A qué hora comienza el partido Querétaro vs. León?

El balón rodará en la cancha para este enfrentamiento a partir de las 20:10 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde puedo ver el partido Querétaro vs. León en vivo?

Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo y en directo del enfrentamiento entre Gallos Blancos y la Fiera a través de la señal de televisión de paga de FOX Sports. Es un compromiso perfecto para el cierre de esta noche, donde ambas escuadras llegan igualadas en puntos a la cancha en un choque que luce bastante reñido para el torneo de la Liga MX.