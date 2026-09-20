Toluca vs Santos Laguna Toluca vs Santos Laguna: Horario, canal y dónde ver EN VIVO (Pexels)

El cierre de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX cuenta con uno de los compromisos de este fin de semana será el enfrentamiento entre Toluca y Santos Laguna. A pesar de que los Diablos Rojos cuentan con una puntuación alta en el torneo, la escuadra de los Guerreros no corre con la misma suerte, ya que se ubica en la parte más baja de la clasificación.

Toluca se mantiene como líder del Apertura 2026 con 19 unidades, registrando un balance de seis triunfos, un empate y una sola derrota. Por otro lado, Santos Laguna atraviesa un momento complicado al encontrarse en el lugar 17 de la tabla con solo 4 puntos acumulados.

¿Cuándo y a qué hora juega Toluca vs. Santos Laguna?

El partido entre Toluca y Santos Laguna se disputará este domingo 20 de septiembre. A pesar de la diferencia en la tabla, Santos Laguna llega a este compromiso tras conseguir su primera victoria del torneo al superar 2-1 a los Bravos de Juárez. El silbatazo inicial está programado a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

¿En qué estadio se jugará el encuentro entre Toluca vs. Santos Laguna?

Como parte del cierre de la fecha 9 del Apertura 2026, el choque entre Toluca y Santos Laguna tendrá como escenario la cancha del Estadio Nemesio Diez.

¿Dónde ver en vivo y en directo el Toluca vs. Santos Laguna?

Para los aficionados que no se quieran perder ningún momento del partido, la transmisión en vivo estará disponible de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming ViX Premium.