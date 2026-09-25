¿Cuál fue el grupo mariachi que interpretó el himno de Estados Unidos al estilo mexicano previo al Falcons vs Packers?

Green Bay Packers Agrupación marichi se presentó en el estadio antes del partido. (@mariachimonumentaldemexico)

Los Green Bay Packers sorprendieron en un su concierto de la semana 3 de la NFl con una presentación de un conjunto marichi en el Lambeau Field. El grupo fue el encargado de abrir el partido con el himno nacional de Estados Unidos.

¿Quiénes son los mariachis que se presentaron en el partido de Falcons vs Packers?

En una noche decepcionante para los Packers en que cayeron 35-14 contra los Atlanta Falcons, el inicio del partido dio mucho de que hablar. Los Packers armaron un espectáculo en el Lambeau Field con aviones caza F-35 y un emocional tributo a un veterano. Sin embargo, lo más interesante fue la interpretación del himno nacional, la cual fue interpretado al ritmo de guitarras y violines por un grupo de mariachis.

Lo único bueno del partido de hoy. «God bless El Mariachi» #Packers https://t.co/eDFzPaKPaj — Serch Esparza 🧀 (@serchesparza) September 25, 2026

La agrupación se llama Mariachi Monumental de México. Fue formada por cinco amigos en 2009 y desde entonces, según su página web, han sido el grupo de mariachi preferido por equipos deportivos y compañías pertenecientes a Fortune 500 en el área de Chicago.

Ya habían tocado en para otras ligas deportivas mayores en el pasado. Fueron invitados a partidos por los Chicago Fire FC de la Major League Soccer (MLS), Chicago White Sox de la Major League Baseball (MLB) y Chicago Bulls de la National Basketball Association (NBA).

En Estados Unidos, interpretar el himno nacional con un estilo propio es algo que se da con frecuencia especialmente en eventos deportivos grandes, pero no es común verlo fusionado con elementos mexicanos, razón por la cual la presentación de Mariachi Monumental de México ha dado mucho de que hablar. Esta ocurre en el mes de la herencia hispana, el cual corre del 15 de septiembre hasta el 15 de octubre.