Calendario de Mr. Olympia 2026: horarios y dónde ver en vivo la competencia

Mr. Olympia 2026. La edición número 62 cuenta con varios serios contendientes al título.

La máxima competencia de fisicoculturismo en el mundo, Mr. Olympia, estará llegando a su edición 62, en donde a lo largo e su historia, figuras históricas del circuito como Ronnie Coleman y Arnold Schwarzenegger han levantado El Sandow en 8 y 7 ocasiones respectivamente.

¿Cuáles son los horarios de Mr. Olympia 2026?

La competencia dará inicio el día 25 de septiembre con la fase prejuzgamiento en el Men’s Open, a las 19:00 horas, tiempo de México, seguido de las finales el día 26 de septiembre en punto de las 20:00 horas.

Mientras que las divisiones Classic Physique, 212, Fitness, Wellness y Ms. Olympia tendrán su prejuzgamiento el día 25 de septiembre a las 10:30 horas, con la final programada para el mismo día a las 19:00 horas.

Mientras tanto, las divisiones Men’s Physique, Bikini y Wheelchair tendrán su prejuzgamiento a las 10:30 del día 26 de septiembre.

¿Dónde ver en vivo el Mr. Olympia 2026?

Esta edición del campeonato de culturismo se podrá ver a través de la plataforma Olympia Productions en la que, luego de completar un registro breve, se podrá seguir toda la competencia totalmente gratis y en vivo. Para ello solo es necesario ingresar a la página web oficial de Mr. Olympia e ir a la pestaña de 2026 Olympia Free Livestream.

¿Quiénes se perfilan para ganar El Sandow en el Mr Olympia 2026?

A horas de que comience la batalla por el Mr. Olympia 2026, cuatro nombres concentran buena parte de la atención en la categoría Open: