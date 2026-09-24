Liga MX Femenil: partidos y horarios de la Jornada 9 del torneo Apertura 2026 (@clubleonfemenil/@chivasfemenil/@tolucafemenil)

Mañana viernes 25 de septiembre iniciará la Jornada 9 de la Liga MX Femenil Apertura 2026, siendo el equipo del América del grupo A quien encabeza la tabla de posiciones con 22 punto, seguidas del equipo de Monterrey del grupo B con 21 puntos.

Se jugarán 8 partidos entre los 16 equipos de la liga, arrancando el viernes por la noche con un encuentro entre los equipos de Cruz Azul y Chivas y cerrará la jornada con el encuentro de Necaxa contra Toluca el lunes por la noche.

Horarios y dónde ver los partidos

La Jornada 9 se dividirá con un partido el viernes, 3 partidos el sábado, 2 partidos el domingo y 3 partidos el día lunes.

Viernes 25 de septiembre

La cartelera iniciará este viernes 25 a las 19:00 horas entre Cruz Azul y Chivas, el encuentro se llevará en el Estadio Unidad Deportiva Centenario.

El partido se podrá ver a través del canal oficial de la Liga MX Femenil en YouTube y Facebook, además de la plataforma de ViX.

Sábado 26 de septiembre

Querétaro y Atlas inaugurarán los partido del día sábado a las 12:06 horas en el Estadio La Corregidora.

A las 17:00 horas Pachuca enfrentará al Club Santos en el Estadio Hidalgo.

Cerrando el día con el Club Juárez vs. Xolos de Tijuana en el Estadio Olímpico Benito Juárez a las 19:06 horas.

Todos los encuentros podrán verse a través de la plataforma de tubi y FOX One.

Domingo 27 de septiembre

Puebla enfrentará a Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc a las 12:00 horas y podrá verse en los canales oficiales de YouTube y Facebook de la Liga MX Femenil.

Tigres jugará contra el Atlético de San Luis para cerrar la cartelera del domingo, el encuentro se llevará a cabo en el Estadio Olímpico a las 18:06 horas. Las plataformas de tubi y FOX One transmitirán el partido.

Lunes 28 de septiembre

La cartera del día arrancará con el encuentro entre Atlante y Pumas a las 15:45 horas del día y se jugará en el Centro de Alto Rendimiento del Atlante. Los canales de la Liga MX Femenil en Facebook y YouTube transmitirán el partido.

A las 17:00 horas León enfrentará al América en el Nou Camp y se terminará la Jornada 9 con el partido entre Necaxa y Toluca a las 19:06 en el Estadio Victoria.

Los últimos dos encuentros podrán verse a través de la plataforma de tubi y FOX One.