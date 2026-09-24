Toluca expone el liderato ante el campeón Cruz Azul en el duelo estelar de la Jornada 10

JORNADA 10 Choque de Titanes. (Carlos Ramirez/Carlos Ramirez)

La décima jornada del Torneo Apertura 2026 ofrece un auténtico duelo de poder a poder entre dos de los principales aspirantes al campeonato. Toluca, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, llega como líder de la clasificación con 19 puntos y la misión de mantener su condición de favorito frente a un Cruz Azul que ocupa la cuarta posición con 15 unidades.

Además de la relevancia de los puntos en disputa, el enfrentamiento destaca por reunir a dos de las ofensivas más peligrosas del campeonato. Los Diablos Rojos han mostrado regularidad a lo largo del certamen, mientras que La Máquina continúa defendiendo la corona obtenida en la temporada anterior.

¿Las ausencias marcarán el desarrollo del partido?

El conjunto escarlata afrontará el compromiso con bajas sensibles debido a los llamados internacionales. Jesús Gallardo y Everardo López se encuentran concentrados con la selección mexicana, mientras que el uruguayo Federico Viñas fue convocado por su representativo nacional.

Por su parte, Cruz Azul tampoco contará con algunas de sus principales figuras. Destaca la ausencia del guardameta colombiano Kevin Mier, además de los mediocampistas Jeremy Márquez y Érik Lira, quienes participan con la selección mexicana durante la Fecha FIFA.

Estas ausencias obligarán a ambos entrenadores a recurrir a la profundidad de sus plantillas en un partido que podría tener implicaciones importantes en la lucha por los primeros puestos de la tabla.

Ambos llegan heridos tras la jornada anterior

Pese a liderar el campeonato, Toluca viene de sufrir una inesperada derrota en casa frente a Santos Laguna, uno de los equipos que se encontraba en la parte baja de la clasificación. El resultado representó un duro golpe para los escarlatas, que ahora buscarán reencontrarse con la victoria ante su afición.

La situación es similar para Cruz Azul, que llega después de caer como visitante frente a Monterrey. El equipo cementero intentará reaccionar de inmediato para no perder terreno en la pelea por los puestos de privilegio.

Querétaro quiere seguir siendo la revelación

Otro de los encuentros más llamativos de la fecha tendrá como protagonista al Guadalajara, segundo lugar general bajo la dirección del argentino Gabriel Milito, que recibirá al sorprendente Querétaro.

Los Gallos Blancos se han convertido en una de las grandes historias del torneo al ubicarse en el quinto puesto de la clasificación pese a contar con una plantilla modesta en comparación con otros clubes de la Liga MX. Una victoria en suelo tapatío confirmaría su candidatura para competir por los puestos de liguilla directa.

Rondón lidera la ofensiva de Pachuca

En otro compromiso destacado, Pachuca visitará a Santos Laguna con el venezolano Salomón Rondón como principal referente ofensivo. El delantero sudamericano llega como máximo goleador del campeonato y buscará aumentar su cuota ante un conjunto lagunero que atraviesa su mejor momento de la temporada tras sumar dos triunfos consecutivos.

La actividad sabatina se completará con el enfrentamiento entre Tigres UANL y Puebla, donde los regiomontanos intentarán hacer valer su condición de local.

Monterrey y América también entran en escena

La jornada comenzará el viernes con los partidos Atlante-Monterrey y Tijuana-Atlas. Los Rayados, dirigidos por el argentino Matías Almeyda, tratarán de prolongar el impulso obtenido tras su victoria sobre Cruz Azul.

Para el domingo quedarán los últimos tres encuentros del fin de semana: Pumas UNAM frente a Atlético de San Luis, León contra Juárez FC y el atractivo choque entre Necaxa y América, que cerrará la actividad de una fecha que promete movimientos importantes en la clasificación general.

Programa de la Jornada 10

Viernes 25 de septiembre

Atlante vs Monterrey | 19:00 horas | Estadio Banorte

Tijuana vs Atlas | 21:00 horas | Estadio Caliente

Sábado 26 de septiembre

Cruz Azul vs Toluca | 16:50 horas | Estadio Banorte

Guadalajara vs Querétaro | 17:07 horas | Estadio Akron

Santos Laguna vs Pachuca | 21:05 horas | Estadio Corona

Tigres UANL vs Puebla | 21:10 horas | Estadio Universitario

Domingo 27 de septiembre