México vs Colombia: el 11 inicial que perfila Rafa Márquez en su debut con Selección Mexicana

11 inicial probable de Rafa Márquez con la Selección Mexicana. CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBRE2026.- Se llevó acabo la presentación oficial de Rafael Márquez como directora técnico del primer equipo de la Selección Nacional de futbol varonil, esto desde el Centro de Alto rendimiento de Selecciones Mexicanas. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

Rafael Márquez ya reveló su lista de convocados para los compromisos de Fecha FIFA con la selección mexicana y de los 30 seleccionados solo serán 11 los que representarán al equipo tricolor bajo el mando del káiser en los minutos iniciales del juego.

Hasta el momento, esto es lo que se sabe sobre el equipo con el que saltará Rafa a disputar su debut como seleccionado nacional, en donde le tocará medirse ante la Selección Colombia este 26 de septiembre, equipo de gran fortaleza física y que impondrá un reto importante para los nacionales.

Análisis del esquema que usaría Rafa Márquez para su debut con la Selección Mexicana

El debate entre muchos es si se respetará la base establecida entre la última etapa de Javier Aguirre al frente de la Selección y la nueva era de Rafa Márquez. La realidad es que de inicio se presenta difícil una continuidad del proyecto, pues algunos jugadores no se encuentran disponibles o han causado baja debido a lesiones y molestias musculares.

Ahora mismo, la información que se ha especulado es que Márquez saltaría a la cancha con un esquema de 4-3-3, similar al que usó en su etapa en el Barcelona B y en el que adaptaría a cada jugador a las posiciones dentro de la cancha, por lo que se podría explicar la presencia del “Chucky” Lozano en la convocatoria, aunado a la baja de Julián Quiñones y el probable fin de ciclo de Alexis Vega en la Selección.

11 inicial con el que debutaría Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana

De acuerdo al análisis de Crónica, estos serían los 11 jugadores con los que Rafael Márquez iniciaría su etapa en el banquillo de la Selección Mexicana:

En el arco: El arquero de las Chivas ha sido un constante en el arco tricolor desde que comenzó a ser llamado y sobre todo tras la lesión de Luis Ángel Malagón. El Tala ha sido un arquero confiable, con el balón en los pies y bajo los tres palos, que con 26 años aún puede extender su racha como guardavallas nacional y afianzarse como el titular por mucho más tiempo.

Raúl “Tala” Rangel

En la defensa: Llamaron la atención los llamados de “sangre nueva” en la zaga defensiva con Diego Campillo y Everardo López, con quienes Rafa podría asumir un riesgo al alinearlos, sin embargo, con los jugadores que ya han pasado un ciclo importante en Selección y que llevan tiempo tanto en las posiciones laterales como centrales, los elegidos serían:

Jorge Sánchez

Israel Reyes

Johan Vásquez

Mateo Chávez

En el mediocampo: El esquema de Rafa se prestaría para que jueguen dos interiores junto a un pivote, en el que, la posesión de balón podría ser un arma desde el corazón de la cancha, haciendo uso de jugadores que puedan lanzarse al ataque y dejar un balón en buena posición para que sus compañeros en ataque lo aprovechen. Ahora, con el nuevo “10″ de la Selección puesto en Gil Mora, la mediapunta pasa a ser propiedad del jugador de 17 años de los Xolos de Tijuana.

Erik Lira

Álvaro Fidalgo

Gilberto Mora

En el ataque: La presencia del “Chucky” puede explicarse desde el esquema táctico. Márquez buscaría jugar con dos extremos y un delantero centro. Por otro lado, Alvarado no puede ser ignorado, aunque en Chivas suele partir más al centro del campo, el jugador del conjunto tapatío cuenta con capacidad para entenderse con su lateral, además de poder generar jugadas desde la banda derecha. En el caso de la “Hormiga”, es actualmente el mejor delantero que se encuentra disponible para la Selección, quien ya lleva 4 goles en 7 partidos con el Olympiacos.