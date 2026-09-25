Escándalo en la Premier League: ¿el Manchester City será expulsado de la liga? Lo hallan culpable de 114 cargos

Manchester City El club inglés habría incurrido en más de un centenar de faltas en torno a financiamiento y transparencia de recursos en los años recientes.

El Manchester City, quien se ha convertido en el club más ganador del futbol inglés en la última década, se encuentra ahora bajo la mira internacional luego de ser encontrado culpable en 114 de 115 cargos relacionados al incumplimiento de normas financieras de la Premier League. Ahora el club, en propiedad del jeque Mansour bin Zayed Al Nahayan, miembro de la familia real de Abu Dabi, podría enfrentar un proceso legal capaz de cambiar su historia para siempre.

Manchester City es culpable de 114 cargos financieros en la Premier League

De acuerdo con un informe periodístico publicado por The Athletic, se realizó una investigación por denuncias presentadas en febrero de 2023 donde se acusaba al club ‘Citizen’ de incurrir en más de un centenar de faltas sobre el financiamiento de recursos que se habrían incurrido entre 2009 y 2018 tras una filtración de documentos que reveló el periódico alemán Der Spiegel.

En ese momento, la Premier League acusó al Manchester City de ocultar información financiera sobre el pago a sus jugadores y cuerpo técnico, así como no transparentar por completo el origen del financiamiento de sus fichajes, lo que es una falta al código de ‘fair-play’ financiero.

El club, a través de un portavoz, dio declaraciones a The Athletic para el mismo artículo, negando todas las acusaciones y asegurando que el equipo ha respetado siempre las reglas. “Durante ocho años, el club ha respetado diligentemente el debido proceso, partiendo de la base de que la junta directiva y el comité ejecutivo de la Premier League se comportarían como un organismo regulador independiente, imparcial y justo, libre de influencias partidistas.”

¿Pueden descender al Manchester City o desafiliarlo de la Premier League?

Las acusaciones contra el equipo celeste ya habían resultado en una sanción impuesta por la UEFA, organismo rector del futbol europeo. En ese entonces, la asociación continental había impuesto un castigo de dos años sin poder participar en competencias europeas así como una multa de 30 millones de euros.

Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anuló la restricción deportiva de jugar en competencias oficiales debido a que las presuntas faltas no se había comprobado y otras eran demasiado antiguas como para ser sancionadas, por lo que el equipo entonces dirigido por Pep Guardiola siguió disputando la UEFA Champions League.

Ahora, la incertidumbre de los millones de aficionados del equipo están en cuál sería la sanción. El reglamento de competencia establece desde multas económicas, la reducción de puntos que podrían resultar en un eventual descenso hasta la expulsión total de la Premier League y otras competencias del futbol británico como la FA Cup, la Community Shield, entre otras.

Press Associacion informó que se comunicó directamente con directivos de la Premier League para solicitar comentarios sobre los hechos reportados por The Athletic, sin tener una respuesta oficial aún por parte de la competencia en las primeras horas que se publicó el artículo original.

Por otra parte, se espera que el club presente una apelación al proceso para poder defender su inocencia y evitar las sanciones, por lo que el proceso podría continua extendiéndose y no se espera que las sanciones, en caso de que se comprueben ,se apliquen de forma inmediata.