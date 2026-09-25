Preocupación en Francia por Mbappé: ¿Por qué salió lesionado del partido ante Turquía?

Kylian Mbappé El delantero francés salió de cambio durante el segundo tiempo y se desconoce si podrá jugar el resto de los partidos de Fecha FIFA. Foto: EFE

El ‘Virus FIFA’ podría haber cobrado a su primera víctima durante la UEFA Nations League y se trata nada más y nada menos que de Kylian Mbappé. El jugador de la Selección de Francia, quien además marcó el primer gol del partido para poner en ventaja a su país, tuvo que salir lesionado del encuentro debido a molestias físicas unos minutos después de su anotación.

¿Por qué salió lesionado Kylian Mbappé del Francia vs Turquía?

Durante el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Nations League, ‘Donatello’ apareció para hacer el primer gol de su equipo y poner en ventaja al equipo ahora dirigido por Zinedine Zidane ante Turquía en la cancha del Estadio Turka Araç Muayene Kocaeli al minuto 54.

Sin embargo, el partido acabó para el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo apenas unos minutos después, pues inmediatamente después la jugada, el atacante del Real Madrid presentó una molestia física, tirándose al terreno de juego y solicitando las asistencias médicas.

El jugador fue sustituido al minuto 59 por Désiré Doué y aunque salió caminando por su propio pie y sin necesidad del carrito de las asistencias médicas, se pudo apreciar que se trata de una molestia en la rodilla izquierda, situación que podría comprometer su participación en los próximos partidos de esta Fecha FIFA y en su regreso al Real Madrid.

Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer la seriedad de la lesión. El equipo médico de la Selección Francesa hará las evaluaciones pertinentes para informar cuál el estatus físico de su goleador y el tiempo estimado para regresar al terreno de juego.

¿Cuáles son los próximos partidos de la Selección de Francia y del Real Madrid?

El cuadro galo tiene tres partidos más programados para esta fecha FIFA, siendo toos estos compromisos parte de la fase de grupos de la UEFA Nations League ante Bélgica e Italia.

En cuanto s los compromisos a nivel de clubes de Mbappé, el Real Madrid regresa a la acción de LaLiga el próximo sábado 10 de octubre ante el Villarreal, seguido por su partido de jornada 2 de UEFA Champions League ante la Roma el miércoles 14 de octubre.