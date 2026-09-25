Liga MX: Partidos, fechas y horarios de la Jornada 10 | Apertura 2026

Estamos oficialmente en la segunda mitad de la temporada regular y aunque la Fecha FIFA está en plena disputa, la Liga MX tendrá su décima jornada del campeonato. El duelo estelar de este fin de semana será el del Cruz Azul en contra de Toluca. Los vigentes campeones del futbol mexicano se enfrentan a los líderes actuales del campeonato en un duelo en la parte alta de la clasificación general.

Partidos, fechas y horarios de la Liga MX | Apertura 2026

Liga MX | Jornada 10, Apertura 2026 Así se disputará la décima fecha de la fase de grupos del campeonato a partir de este viernes 25 de septiembre en el futbol mexicano de primera división.

Atlante vs Monterrey | viernes 25 de septiembre (19:00 horas)

La jornada arranca de nueva cuenta en la cancha del Estadio Banorte. Los ‘Potros de Hierro’, que todavía no han conseguido una victoria en casa, se enfrentan a los Rayados de Monterrey. El cuadro blaugrana necesita mejores resultados mientras que el ascenso y descenso continúa en discusión en el área legislativa de nuestro país. Por su parte, los Rayados han sido una de las decepciones del torneo, pero vienen de conseguir una victoria crucial que los acerca a la zona de liguilla.

Tijuana vs Atlas | viernes 25 de septiembre (21:10 horas)

Xolos vuelve a casa, donde ha tenido un paso casi perfecto esta campaña con cuatro victorias y sólo una derrota. Los rojinegros se han vuelto fuertes en casa, lo que los tiene peleando uno de los ocho lugares para los cuartos de final. En contra parte, los ‘Zorros’ han ido a la baja en las semanas recientes, por lo que quieren recuperar el buen paso y meterse de lleno a la disputa por liguilla.

Cruz Azul vs Toluca | sábado 26 de septiembre (16:50 horas)

El sábado futbolero arranca con el partido más relevante del fin de semana. ‘La Máquina’ parece estar recuperando la memoria y una victoria en este enfrentamiento los devolvería a la lucha por el liderato general del torneo, algo que podría ser fundamental en la búsqueda de un bicampeonato. Por su parte, los ‘Diablos’ han lucido como la mejor ofensiva del torneo con sus 20 goles. El equipo de Antonio Mohamed se ha colocado de nueva cuenta como uno de los equipos a vencer, por lo que este enfrentamiento podría ser un anticipo de lo que podríamos ver en la liguilla.

Chivas vs Querétaro | sábado 26 de septiembre (17:07 horas)

Guadalajara dejó escapar la oportunidad de colocarse como el primer lugar de la clasificación la semana pasada tras un empate en el Clásico Nacional. Sin embargo, han demostrado ser uno de los mejores hasta el momento y ahora estarán en casa de nueva cuenta para seguir sumando y pelear por la parte alta de la clasificación. Mientras tanto, Gallos Blancos se mantiene como una de las grandes sorpresas. Los albinegros parecen estarse encaminando a regresar a la liguilla y una victoria en el Akron podría ser lo que necesitan como motivación.

Santos Laguna vs Pachuca | sábado 26 de septiembre (21:05 horas)

Tras su victoria sorpresa de la semana pasada, los ‘Guerreros’ hilaron victorias por primera vez en el torneo. Aunque todavía se encuentran en la parte baja de la clasificación general, un nuevo triunfo podría devolverles las esperanzas matemáticas de estar en la disputa por puestos de liguilla. En frente, los Tuzos viven una racha de cinco partidos seguidos sin perder, ritmo que los mantiene cerca de la parte media en la clasificación.

Tigres vs Puebla sábado 26 de septiembre (21:10 horas)

Los felinos están viviendo una de sus peores temporadas en los años recientes y las cosas no parecen mejorar. Los de la UANL vienen de ser el único equipo que ha perdido con FC Juárez y siguen dejando pasar oportunidades para ir a la liguilla, por lo que los tres puntos en este partido son imperativos. Por su parte, ‘La Franja’ ha sufrido algunos tropiezos recientes, pero todavía está en la carrera por regresar a la fiesta grande.

Pumas vs Atlético de San Luis | domingo 27 de septiembre (12:00 horas)

Universidad Nacional regresa a casa y al horario del medio día. Los Pumas vienen de una derrota y un empate en Jalisco, por lo que necesitan hacer pesar el Olímpico Universitario. Los dirigidos por Esteban Solari siguen sin encontrar el nivel de la temporada pasada, donde disputaron la gran final y siguen en busca de respuestas. Por su parte, los Potosinos tampoco han sido muy competitivos, particularmente fuera de casa, donde solo tienen una victoria.

León vs FC Juárez | domingo 27 de septiembre (19:00 horas)

‘La Fiera’ viene de regreso. El cuadro de los ‘Panzas Verdes’ ha subido en las últimas semanas en la tabla general y aparece dentro de los ocho mejores. Como locales sólo han perdido un partido y quieren mantenerse fuertes para ser candidatos a la liguilla. En frente, los Bravos siguen siendo los últimos de la clasificación, pero vienen de cortar esa racha de ocho derrotas consecutivas con la iniciaron la temporada y establecieron una nueva marca negativa en los torneos cortos.

Necaxa vs América | domingo 27 de septiembre (21:10 horas)

Para cerrar esta décima fecha, Los ‘Rayos’ reciben al América en el Estadio Victoria. Los ‘Hidrocálidos’ no han ganado desde la jornada 2 y después de haber iniciado el semestre con dos victorias consecutivas. Ahora, necesitan los tres puntos si no quieren irse despidiendo de la liguilla. Por su parte, las ‘Águilas’ quieren recuperar el liderato general. La semana pasada rescataron el empate en el Clásico Nacional, pero en este juego apuntan a los tres puntos.