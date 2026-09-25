Turquía vs Francia: ¿A qué hora y dónde ver en vivo a Kylian Mbappé en la UEFA Nations League?

Turquía vs Francia | Nations League Después de su participación en la Copa del Mundo de 2026, ambas selecciones inician su camino en la fase de grupos del torneo.

La Liga de Naciones de la UEFA continúa su actividad de Fecha FIFA este viernes 25 de septiembre. La Selección de Francia regresa a la actividad tras haber concluido la Copa del Mundo en el cuarto puesto y con Kylian Mbappé como el máximo anotador histórico de la competencia. ‘Donatello’ estará de nueva cuenta al frente del equipo ‘Galo’ que ahora será dirigido por Zinedine Zidan. Su rival, será una selección que viene de la ‘Liga B’ tras ascender la temporada pasada.

Esta Nations League disputa esta Fehca FIFA la primera de sus jornadas de fase de grupos. Los dos mejores países de cada sector avanzarán a los cuartos de final, mientras que el resto tendrá que competir por la permanencia en la Liga A y tener una nueva oportunidad por el título la siguiente temporada.

¿A qué hora se juega el Turquía vs Francia? | UEFA Nations League

El silbatazo inicial será a las 12:45 horas (CDMX) de este viernes 25 de septiembre

¿En qué canal ver el Turquía vs Francia? | UEFA Nations League

La transmisión será exclusiva de SKY Sports

¿Cómo ver en app el Turquía vs Francia? | UEFA Nations League

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Previa del Turquía vs Francia | UEFA Nations League

Francia volvió a demostar que continúa siendo una de las potencias futbolísticas más fuertes del mundo luego de llegar a las semifinales de la Copa del Mundo en 2026. ‘Les Bleus’ volvieron a quedarse muy cerca del título y ahora tienen la oportunidad de ir por el título que ya ganaron en 2021. Además, este combiando nacional estará dirigido ahora por Zinedine Zidane, tres veces campeón de UEFA Champions League con el Real Madrid.

En frente, los Turcos llegan a la Liga A después de ser una de las decepciones de la Copa del Mundo. El equipo quedó fuera en la fase de grupos cuando se esperaba que pudiera ser uno de los ‘animadores’ de la ronda. Hiy, tienen la oportunidad de dar una sorpresa y una nueva demostración de que tienen lo necesario para competir al máximo nivel.