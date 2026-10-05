Argentina vs Benín: Denuncian mal trato para la selección africana previo al partido despedida de Lionel Messi

Argentina vs Benín Benín denuncia mal trato previo al partido despedida de Lionel Messi (Cuartoscuro / Redes sociales)

En el marco de la despedida de Lionel Messi de la selección argentina este 6 de octubre, se ha visto envuelto en una fuerte polémica internacional.

A tan solo un día de disputar el último encuentro de Messi frente a la selección de Benín en Buenos Aires, la delegación africana alzó la voz para denunciar graves fallas organizativas y un trato inestable por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

¿Qué pasó con la logística y el hospedaje de la selección de Benín?

De acuerdo con información revelada por el periodista francés Romain Molina, la selección de Benín tuvo que realizar un viaje en vuelos comerciales que se extendió por más de 25 horas hasta arribar a la capital argentina. La extensa travesía y las duras condiciones del trayecto provocaron descompensaciones físicas en la delegación, entre ellas mareos y la pérdida momentánea del conocimiento de un analista de video del cuerpo técnico.

A esta situación se sumaron las deficiencias en el lugar de concentración. Reportes del medio especializado Mega Sports Media señalaron que el hotel asignado presenta condiciones sumamente precarias: fallas en el suministro de agua caliente en un piso completo, instalaciones como el sauna fuera de servicio y un gimnasio limitado que únicamente cuenta con dos cintas de correr y dos bicicletas para el acondicionamiento del plantel profesional.

Esta controversia se suma a los antecedentes registrados durante la misma fecha FIFA, donde la selección de Burkina Faso también reportó irregularidades logísticas y de reparto económico por parte de la federación organizadora, situación que llevó a su equipo absoluto a negarse a jugar y alinear a la categoría Sub-23.

¿Qué dijo Steve Mounié sobre el juego psicológico de Argentina?

En el plano futbolístico, el enfrentamiento para Benín llega con cautela ante el estilo competitivo del conjunto sudamericano. Steve Mounié, delantero y capitán del equipo africano, quien no podrá ver acción en el campo debido a una lesión, aunque acompañará al grupo en el estadio, calificó el choque como una oportunidad única para mostrar su nivel ante la audiencia global, pero advirtió sobre la estrategia del rival, por la selección argentina.

Mounié recordó episodios previos donde jugadores como el defensor Leonardo Balerdi recurrieron a provocaciones sobre la cancha para desestabilizar la concentración del adversario.

Según el capitán beninés, este tipo de acciones buscan generar reacciones imprevistas, provocar tarjetas rojas y condicionar el desarrollo del juego a favor del cuadro local.

Ante este panorama, Mounié les comentó a los jugadores más jóvenes de su selección mantener la calma, evitar caer en el juego psicológico y priorizar la disciplina en el campo para concluir el compromiso con los once futbolistas en cancha durante este encuentro.