Juegos Olimpicos LA 2028 Juegos Olimpicos Los Ángeles 2028: ¿en qué disciplinas ha clasificado México y en cuáles quedó fuera? (Pexels)

La representación de México va rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Aunque el evento deportivo se celebrará en dos años, el proceso de clasificación ya se encuentra en marcha; mientras algunas rutas y competencias han cerrado clasificatorias, otras están en una etapa decisiva para definir a los atletas y conjuntos que integrarán la delegación nacional.

¿En qué disciplinas ya cuenta México con representación olímpica?

Hasta el momento, México ha asegurado su presencia olímpica en dos disciplinas donde ha destacado internacionalmente.

Entre los deportes colectivos con boleto en mano o cupo garantizado sobresalen el flag football y el fútbol.

No obstante, el panorama de la delegación se ampliará significativamente, ya que aún restan 46 disciplinas deportivas en juego a nivel internacional.

En estos deportes, las selecciones, deportistas y atletas mexicanos buscarán obtener las plazas disponibles a través de campeonatos mundiales, torneos continentales, ránkings de clasificación e instancias de repechaje.

Cada disciplina mantiene criterios y calendarios propios, por lo que las confirmaciones oficiales se irán dando de forma gradual durante el periodo 2026-2027 y en los meses previos al evento.

¿En qué deportes México ya no tendrá participación en Los Ángeles 2028?

Por otro lado, la delegación mexicana ya no tiene posibilidades de conseguir un lugar en tres disciplinas del programa olímpico: béisbol, críquet T20 y lacrosse sixes.

En el caso particular del lacrosse sixes, tanto la selección femenil como la varonil quedaron sin oportunidad de clasificación tras disputar el torneo Panamericano de Oshawa, Canadá.

Al no conseguir los resultados necesarios en dicho torneo, el cual fungía como la vía principal de acceso al Campeonato Mundial 2027, ambas escuadras nacionales perdieron la oportunidad de disputar las plazas disponibles para Los Ángeles 2028.