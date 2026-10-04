Colts arrollan a Commanders en Londres

COLTS REACCIONA. Uno de los resultados más contundentes de la jornada llegó en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, donde los Indianapolis Colts arrollaron 30-13 a los Washington Commanders

Los Buffalo Bills perdieron este domingo su condición de invictos en la NFL al ser remontados en casa por los New England Patriots, mientras que Los Angeles Rams asaltaron el campo de los Philadelphia Eagles y los Baltimore Ravens triunfaron frente a los Tennessee Titans, con el susto añadido por la lesión de tobillo de Lamar Jackson.

Una espectacular recepción de Efton Chism III, tras un pase de 23 yardas del quarterback Drake Maye, completó la remontada 29-26 de los Patriots en Buffalo cuando faltaban 1:50 minutos para el final del cuarto periodo.

Los Bills, con un Josh Allen que sumó 253 yardas por pase, lanzó un touchdown, anotó otro por tierra y sufrió una intercepción, perdieron su primer partido de la campaña y también su primer encuentro en su nuevo estadio, estrenado esta temporada.

Los Rams golpean en Philadelphia

En Philadelphia, los Eagles volvieron a perder después del gris revés sufrido el lunes en Chicago frente a los Bears.

Incluso en una tarde en la que el quarterback Matthew Stafford sufrió dos intercepciones y no lanzó pases de anotación, los Rams encontraron el camino hacia la victoria gracias a los touchdowns por tierra de Kyren Williams y Puka Nacua en los últimos cuatro minutos.

Los Ravens sellaron un importante triunfo por 24-18 frente a los Titans, dando continuidad a la victoria de Río ante los Cowboys, aunque terminaron el encuentro con preocupación por el estado físico de Lamar Jackson.

Lamar Jackson enciende las alarmas

El quarterback se lesionó después de acumular 222 yardas por pase y dos envíos de touchdown. Fue sustituido por Tyler Huntley, quien completó ocho de nueve pases para 63 yardas, sin touchdowns ni intercepciones.

En Dallas, los Cowboys doblegaron a los Houston Texans en el derbi texano, en el que CeeDee Lamb firmó 17 recepciones y consiguió el touchdown de la victoria cuando restaban apenas 40 segundos.

En el Soldier Field, los Chicago Bears no echaron de menos a su quarterback titular, Caleb Williams, baja por segundo partido consecutivo debido a una lesión muscular, y doblegaron 23-12 a los New York Jets, apoyados en una sobresaliente actuación terrestre de D’Andre Swift y Kyle Monangai. Chicago acumuló 242 yardas por tierra.

Bears responden sin Caleb Williams

Monangai consiguió 146 yardas y dos touchdowns, mientras que Swift recorrió 58. Los Jets se quedaron en apenas 59 yardas terrestres como equipo, y su quarterback, Geno Smith, lanzó para 119 yardas tras completar ocho de 15 pases, incluido un envío de touchdown de 58 yardas para Isaiah Williams.

Los Green Bay Packers, rivales divisionales de los Bears, se impusieron 17-14 en el campo de los Tampa Bay Buccaneers. El quarterback de Green Bay, Jordan Love, lanzó dos pases de touchdown y terminó con 197 yardas.

Pero uno de los resultados más contundentes de la jornada llegó en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, donde los Indianapolis Colts arrollaron 30-13 a los Washington Commanders en el partido de temporada regular de la NFL disputado en la capital británica.

Colts mandan en Londres y agravan los problemas de Washington

Los Commanders, que no pudieron contar con su quarterback titular, Jayden Daniels, también perdieron durante el encuentro a su sustituto, Marcus Mariota, debido a una lesión de rodilla.

El revés aumenta los problemas de Washington, que ya arrastraba la sensible ausencia de Daniels, fuera de acción desde el pasado 20 de septiembre debido a una grave lesión en el codo.