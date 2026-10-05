Fórmula 2 llega a México: ¿Cómo es esta categoría del automovilismo y cuándo se correrá en el Autódromo Hermanos Rodríguez?

Fórmula 2 La segunda categoría del automovilismo llegará a nuestro país en la antepenúltima carrera del calendario.

Este lunes 5 de octubre, la Federación Internacional de Automovilismo confirmó la que la Fórmula 1 estará llegando a nuestro país próximamente. El evento corresponderá a la penúltima carrera de la temporada y estará cercano al GP de México de la F1. Te explicamos cómo funciona esta categoría y cuándo debutará en nuestro país.

¿Qué es la Fórmula 2 y cuáles son las principales diferencias con la Fórmula 1?

La Fórmula 2 es una de las principales categorías de formación del automovilismo y, dentro de la estructura de la FIA, representa el último gran escalón antes de llegar a la Fórmula 1.

Fue creada en su formato actual en 2017, después de la transformación de la antigua GP2 Series, con el objetivo de preparar a los pilotos para competir al máximo nivel. De esta categoría han salido pilotos que posteriormente llegaron a la F1, entre ellos Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris, Oscar Piastri, Isack Hadjar y Andrea Kimi Antonelli.

A diferencia de lo que podría pensarse, la F2 no es simplemente una versión más lenta de la Fórmula 1. Es un campeonato independiente organizado bajo la supervisión de la FIA, aunque sus carreras se disputan como parte del programa de varios Grandes Premios de F1.

Su principal característica es que se trata de una categoría de monoplazas idénticos: los 22 autos utilizan el mismo concepto de chasis Dallara, motor Mecachrome, caja de cambios y neumáticos Pirelli. De esta manera, se busca reducir las diferencias tecnológicas entre equipos y hacer que las habilidades del piloto tengan un peso mayor en el resultado.

La diferencia más sencilla de entender es que en la F1 cada escudería desarrolla buena parte de su propio automóvil. Equipos como Ferrari, Mercedes, Red Bull o McLaren diseñan y evolucionan sus propios monoplazas para conseguir una ventaja sobre sus rivales. En F2, en cambio, todos parten prácticamente de la misma herramienta, por lo que el trabajo se concentra mucho más en la conducción, la puesta a punto permitida por el reglamento, la estrategia y la capacidad de los pilotos para aprovechar el automóvil.

La filosofía de la categoría también busca mantener los costos bajo control. La propia F2 señala que su operación cuesta una fracción de lo que supone mantener un equipo de Fórmula 1, precisamente porque los automóviles son estandarizados y existen límites para el desarrollo. Esto permite que el campeonato funcione como una plataforma de preparación para pilotos que aspiran a dar el salto a la máxima categoría.

¿Cuándo se correrá la Fórmula 2 a México?

La gran novedad para los aficionados mexicanos es que la Fórmula 2 llegará por primera vez a México en 2027. La FIA confirmó este lunes 5 de octubre la incorporación de Ciudad de México al calendario de la categoría, por lo que no habrá una fecha de F2 en el Gran Premio de México de 2026. La primera participación está programada para el 29 al 31 de octubre de 2027, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La F2 compartirá ese fin de semana con la Fórmula 1, por lo que los aficionados podrán ver ambas categorías en el mismo evento. El calendario oficial de F1 establece que el Gran Premio de Ciudad de México de 2027 se celebrará del 29 al 31 de octubre, mientras que la F2 tendrá su propia programación dentro del mismo fin de semana