Orbelín Pineda Concacaf Nations League: ¿Cuándo y contra qué rival jugará México los cuartos de final? (EFE)

La Selección Mexicana conoce a su próximo rival para la etapa de Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, torneo que se estará llevando a cabo durante la Fecha FIFA del mes de noviembre. Este enfrentamiento representará el primer partido oficial bajo la dirección técnica de Rafael Márquez.

¿Quién es el rival de México en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League?

La Selección de México se estará enfrentando contra la Selección de Jamaica en una eliminatoria de ida y vuelta. Si bien la racha reciente de México no ha tenido los resultados más positivos, en su desarrollo dentro de la Concacaf durante la Fecha FIFA se ha mantenido en el primer lugar del ranking regional.

Por otro lado, para Jamaica la suerte no ha sido la mejor, ya que se ubicó en los últimos puestos de clasificación de la fase de grupos tras quedarse con solo siete puntos en cuatro partidos, ocupando el segundo lugar del Grupo B.

¿Cuándo y dónde se enfrentará México contra Jamaica?

Al tratarse de un duelo entre México y Jamaica de ida y vuelta, la serie se definirá en dos encuentros. Primero, la Selección Mexicana volará a Kingston, Jamaica, para disputar el choque de ida en el National Stadium el próximo 13 de noviembre. Tan solo cuatro días después, la Selección de Jamaica viajará a territorio nacional para disputar el partido de vuelta en el Estadio BBVA de Monterrey, programado para el martes 17 de noviembre.

¿Qué otros países han clasificado a los Cuartos de Final?

Durante esta etapa de Cuartos de Final, también se anunciaron las selecciones clasificadas y sus respectivos encuentros:

Estados Unidos vs. Haití

Panamá vs. Curazao

Canadá vs. Guatemala

México vs. Jamaica

Estos conjuntos se verán en partidos bastante reñidos dentro de una fase decisiva, donde todos buscarán su boleto al Final Four de la Concacaf Nations League.