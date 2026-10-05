México vs. Chile: análisis, pronóstico y alineación que perfila Rafa Márquez

México vs. Chile.

Luego de dos empates y una derrota contra la Selección de las Barras y las Estrellas el pasado sábado 3 de octubre, Rafa Márquez se perfila a afrontar un nuevo compromiso con la Selección Mexicana que se enfrentará a Chile el día de mañana, martes 6 de octubre. Se espera de que el “Káiser” encuentre su primera victoria, luego de conseguir dos empates y una derrota, anotando dos goles y recibiendo 5 en el proceso.

Análisis del México vs. Chile: Dos selecciones sin victoria en esta Fecha FIFA

Luego de los dos empates y la derrota por tres a cero en contra de Estados Unidos, México posterga la obligación con la que ya contaba de conseguir la victoria desde el partido ante Perú, dejando pasar la victoria contra la selección andina con un empate por 1-1 y perdiendo de manera escandalosa contra el Team USA.

Ahora, Rafael Márquez tendrá que encontrar la alineación ideal para hacer funcionar su sistema o encontrar otro estilo de juego que beneficie a los nacionales, pues en contra de los estadounidenses se notaron las costuras que el tricolor carga. Entre complicaciones para sacar el balón desde atrás, hilar pases y hacer llegar el balón al área de manera efectiva combinando mediocampo con delanteros.

Por su parte, Chile viene con uno de sus peores momentos, luego de fracasar para clasificar a la Copa del Mundo 2026, con un total de 11 puntos en 18 encuentros. Aunque ahora, cuentan con una marca de cuatro victorias en sus últimos siete encuentros amistosos, perdiendo tres partidos, dos de ellos en esta Fecha FIFA en contra de Canadá y Estados Unidos.

Ahora mismo, Chile pasa por un proceso de adaptación, luego de que su actual entrenador, Nicolás Córdova, sea el responsable interino de la selección mayor y responsable de las divisiones menores a la vez.

Pronóstico del México vs. Chile: ¿habrá victoria o será empate?

Tanto México como Chile llegan con un paso olvidable a este encuentro desde el Memorial Coliseum de Los Angeles. El tricolor no ha tenido efectividad en ninguno de los dos extremos del campo, concediendo en cada uno de los partidos jugados y contabilizando apenas dos dianas en total.

Ahora, no solo tienen el compromiso de ganar, sino la urgencia de hacerlo para dejar esta Fecha FIFA con otro sabor de boca, luego del descalabro ante los estadounidenses y la frustración de conseguir una victoria por parte del nuevo entrenador.

Chile, por otro lado, terminó por remontarle el partido a Estados Unidos el pasado 29 de septiembre, manteniendo una ventaja de 2-1 hasta que en el minuto 72, los norteamericanos volvieron a dominar y sentenciaron por 4-2 el marcador final.

Ambas selecciones llegan con solo dos goles anotados, aunque Chile con dos derrotas y México una, el encuentro puede volcarse a un nuevo empate para el conjunto de Márquez si no son capaces de encajar las piezas necesarias en el frente del ataque para hacer efectivas las transiciones ofensivas.

Alineación probable de Rafa Márquez para el México vs. Chile

Para el encuentro contra Chile, esta sería la alineación probable que podría mandar Rafa Márquez para buscar la tan ansiada victoria.

Portería

Álex Padilla

Defensa

Jesús Gallardo

Johan Vásquez

Israel Reyes

Jorge Sánchez

Mediocampo

Obed Vargas

Álvaro Fidalgo

Luis Chávez

Ataque