México busca ante Chile el primer triunfo de la era Rafa Márquez

OTRA PRUEBA. Márquez busca cerrar con una victoria su cuarto encuentro como entrenador de la selección mexicana y darle así un impulso positivo a su proyecto.

México y Chile se enfrentarán este martes en suelo estadounidense, en su último amistoso de la primera fecha FIFA posterior al Mundial 2026, en busca de su primer triunfo en esta ventana de partidos internacionales.

La Roja llega al Memorial Coliseum de Los Ángeles con mayor presión, después de perder 1-0 ante Canadá y 4-2 frente a Estados Unidos, en medio de un proceso de renovación encabezado de manera interina por Nicolás Córdova, quien ha enfrentado dificultades en el manejo del grupo durante esta gira.

A las derrotas se sumó un problema interno por una pelea que involucró al jugador del Ipswich Town Marcelino Núñez y, según reportes de prensa, a su compañero Lucas Cepeda, del Elche. El episodio derivó posteriormente en una discusión entre Córdova y Núñez, tras la cual el futbolista abandonó la concentración.

México quiere darle aire a la era Márquez

El Tri, por su parte, se encuentra en el comienzo de un nuevo ciclo bajo la dirección de una de sus máximas figuras históricas, Rafael Márquez, y afronta el compromiso después de perder 3-0 ante Estados Unidos y empatar 1-1 frente a Perú y Colombia.

Márquez busca cerrar con una victoria su cuarto encuentro como entrenador de la selección mexicana y darle así un impulso positivo a su proyecto.

Ambos seleccionadores, sin embargo, tendrán que modificar y ajustar sus equipos titulares, con algunos cambios obligados por lesiones y suspensiones.

Gilberto Mora y Lozano, entre las bajas del tri

En la escuadra mexicana no estará la joven figura de 17 años Gilberto Mora, de Xolos de Tijuana, debido a molestias en un tobillo, por las que fue liberado de la concentración.

También será baja por lesión el delantero Hirving Lozano, quien milita en Los Angeles Galaxy y había regresado a las convocatorias del Tri después de perderse el pasado Mundial.

Además, Mateo Chávez, del AZ Alkmaar de la Eredivisie neerlandesa, fue expulsado ante Estados Unidos y no estará disponible para el encuentro frente a Chile.

Chile prepara una profunda renovación

En La Roja, Córdova planea realizar hasta seis cambios para intentar cerrar la gira con una victoria. Entre quienes permanecerían como titulares aparecen Darío Osorio, del Crystal Palace, y la pareja de centrales de Colo Colo formada por Iván Román y Jonathan Villagra.

Chile recupera al lateral del Sevilla Gabriel Suazo y a Lucas Cepeda, quienes cumplieron su partido de suspensión tras las expulsiones sufridas ante Canadá. También tendría minutos el guardameta Brayan Cortés, de Argentinos Juniors.

La Roja suma un triunfo en sus últimos cinco partidos, conseguido por 2-1 ante RD Congo. Previamente había caído frente a Nueva Zelanda y Portugal, resultados a los que se agregaron las dos derrotas sufridas en esta gira.

Duelo parejo en Los Angeles

México, por su parte, cuenta con victorias frente a República Checa y Ecuador, además de la derrota contra Inglaterra en los octavos de final del Mundial, cuando todavía era dirigido por Javier Aguirre.

El historial reciente presentado para el enfrentamiento entre ambas selecciones refleja equilibrio, con dos victorias por bando y un empate.

Alineaciones probables

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira; Obed Vargas, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Armando González y Santiago Giménez.

Entrenador: Rafael Márquez.

Chile: Brayan Cortés; Francisco Salinas, Iván Román, Jonathan Villagra, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Agustín Arce, Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia.

Entrenador: Nicolás Córdova.

Estadio: Memorial Coliseum de Los Angeles, Estados Unidos.

Hora: 20:30 Hora del Centro de México.