Luego de no ser convocado a la Selección, Alexis Vega es captado en un altercado en un estacionamiento

Alexis Vega. El jugador fue captado en un altercado con un conductor en Metepec, Estado de México. (Crónica Digital)

El atacante del Toluca, Alexis Vega, fue captado en un altercado con una persona esta tarde del lunes en Metepec, Estado de México. Esto luego de que, según el testimonio del conductor, se le solicitara mover su vehículo, ya que obstruía el paso dentro del lugar, a lo que respondió comenzando una discusión.

Luego de este incidente, revisitamos los escándalos del 9 de los Choriceros.

Fiesta con Uriel Antuna en plena pandemia de Covid

Alexis Vega y Uriel Antuna fueron separados del primer equipo de Chivas después de aparecer en una fiesta en la que hubo consumo de alcohol, en un momento en el que todavía existían protocolos sanitarios por Covid-19. Ambos recibieron una sanción económica y posteriormente fueron reincorporados.

El episodio ocurrió en agosto de 2020, cuando en redes sociales comenzó a circular un video en el que ambos jugadores aparecían celebrando el cumpleaños de Vega. La situación generó críticas debido a las medidas sanitarias que seguía el futbol mexicano durante la pandemia y llevó a la directiva rojiblanca a aplicar su reglamento interno.

Después de cumplir con las sanciones establecidas por el club, los dos futbolistas pudieron regresar a los entrenamientos y quedar nuevamente a disposición del cuerpo técnico.

Publicación contra Julián Quiñones luego del Clásico Tapatío

Vega fue nuevamente sancionado después de compartir una imagen ofensiva contra el entonces futbolista del Atlas. La publicación utilizaba una escena modificada de Grand Theft Auto V en la que el rostro de Quiñones aparecía sobre un perro sujeto por una cadena. La Comisión Disciplinaria le impuso una multa.

La controversia ocurrió después del Clásico Tapatío disputado en mayo de 2023, en el que Chivas eliminó al Atlas de los cuartos de final del Clausura. La imagen fue difundida desde la cuenta de Instagram de Vega y posteriormente eliminada, pero ya había comenzado a circular en redes sociales.

La Comisión Disciplinaria consideró que la publicación transgredía el reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Futbol y advirtió al jugador que una conducta similar podría derivar en castigos más severos.

Enfrentamientos con aficionados de Chivas

Tras las constantes críticas por sus problemas extracancha, Vega reconoció que llegó a encarar a seguidores que realizaban comentarios sobre sus indisciplinas. El jugador también aseguró que los ataques dirigidos contra su familia terminaron deteriorando su relación con parte de la afición rojiblanca.

Ya como futbolista del Toluca, Vega relató que en una ocasión bajó de su automóvil para confrontar a aficionados que hicieron comentarios relacionados con la polémica que atravesaba.

También señaló que las críticas dejaron de limitarse a su rendimiento deportivo y comenzaron a involucrar a integrantes de su familia, situación que contribuyó al desgaste de su última etapa en Guadalajara.

Separado de Chivas por indisciplina e ingresar a personas ajenas al hotel de concentración

Los hechos habrían sucedido durante la visita de Chivas a Toluca para disputar la Jornada 10 del Apertura 2023. En los días posteriores circularon versiones sobre el supuesto ingreso de mujeres al hotel de concentración, pero el club se limitó a señalar oficialmente que los futbolistas habían incumplido disposiciones de su reglamento.

En octubre de 2023, Guadalajara anunció oficialmente que Alexis Vega, Cristian “Chicote” Calderón y Raúl Martínez serían separados por tiempo indefinido después de incumplir lineamientos establecidos en el reglamento interno del club. Como parte de la sanción, los tres futbolistas entrenaron de manera separada del resto del plantel, mientras Chivas determinaba las medidas que tomaría.

Vega eventualmente regresó a los entrenamientos y volvió a tener participación con el primer equipo, aunque su situación contractual y deportiva quedó debilitada. Meses después, en enero de 2024, terminó su etapa con Guadalajara y regresó al Toluca.